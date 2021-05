Confindustria contro Andrea Orlando: “Ci ha teso un’inaccettabile imboscata” Carlo Bonomi contro il ministro del Lavoro sul nodo del blocco dei licenziamenti. Landini: “Parla di accordo, ma con chi?”

“La dimensione di quanto accaduto l’ha data con grande onestà intellettuale il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, che ha parlato di un’imboscata. Non lo dice solo Confindustria, ma anche un rappresentante del governo. Più chiaro di così”. Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, punta il dito contro il ministro del Lavoro Andrea Orlando in un’intervista al Messaggero sulla questione della proroga del blocco dei licenziamenti a fine agosto.

“Avevamo incontrato il ministro ed era stato trovato un accordo per prorogare il blocco al 30 giugno. Poi ci siamo trovati di fronte a un cambio di metodo inaspettato e inaccettabile”.

Dopo la mediazione di Mario Draghi il blocco dei licenziamenti resta fissato al 30 giugno: salta la proroga al 28 agosto per le aziende che abbiano chiesto la cig Covid dall’entrata in vigore del decreto Sostegni bis entro la fine del prossimo mese. Confermata invece la possibilità per le imprese di utilizzare la cassa integrazione ordinaria, dal primo luglio, senza dover pagare le addizionali fino alla fine del 2021 con l’impegno a non licenziare per tutto il periodo in cui ne usufruiscono. E dunque potenzialmente fino a fine anno.

Cosa vi aspettate da orlando? uno che ha avuto il coraggio di mettere la firma e la faccia sull’ultima riforma fallimentare! ha creato ha messo la stasi nelle aziende…ha creato i comintern provinciale presso le camere di commercio…una riforma che costa tra i 10/15 euri annui per i revisori(alla faccia delle combriccole corruttrici che succhiano il sangue delle imprese) ha creato un mostro burocratico che costa svariati miliardi di euro… per far cosa…. per metter mano all’unico aspetto di quella legge che ha sempre funzionato…ossia la fase che arriva alla dichiarazione di insolvenza…dopo di che iniziano le rogne..per cui un fallimento dura anche trenta o quarantanni…qui il nulla!!! è una riforma servita a foraggiare i gruppi di pressione e a massacrare le aziende senza nessun vantaggio nè per i creditori, nè per i debitori, nè per i dipendenti..ma solo per revisori, azzeccagarbugli e commercialisti.!!! la vergogna maggiore è che i decreti attuativi di questa assalto all’economia nazionale le hanno fatto i giallo verdi ai primi provvedimenti del loro governo!!!! Allora capii che sono dei traditori dei loro elettori..scaldasedia ciucci e pure corrotti..che se avessero tenuto fede ad un miliardesimo delle loro promesse elettorali avrebbero scritto una legge semplicissima..di 1 solo articolo che recita cosi:” è abolita la riforma orlando del diritto fallimentare!!..poi arriva il covid quasi una vendetta della natura per evitare che questo schifo entri in vigore!!!!

Cosa vi aspettate da orlando? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo