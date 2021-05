Metodo Figliuolo per le nomine. Così Draghi sceglierà i vertici di Cdp e Fs.Per la guida della Cassa è duello Palermo-Scannapieco, per Fs Ferraris-Tamburi.

Come il generale Francesco Paolo Figliuolo, scelto per dare una scossa alla campagna di vaccinazione. Ma anche come l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli, nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza. E ancora come Elisabetta Belloni, nuovo capo dei Servizi segreti. Quando si parla di nomine, meglio di nomine strategiche, sceglie sempre lui: Mario Draghi. In totale autonomia, tenendo la questione dentro palazzo Chigi. I partiti, leader inclusi, fuori. Una sorta di rito istituzionale che il premier si appresta a ripetere a breve. Nel giro di 72 ore. Ancora una volta affidando alle sue personalissime valutazioni la scelta dei ruoli apicali di un pacchetto di nomine che ha dentro 518 poltrone, ma soprattutto quelle della Cassa depositi e prestiti, il braccio economico del Paese, e quelle di Fs, tra le aziende pubbliche più importanti e che da qui al 2026 avrà in mano 30 miliardi del Recovery.

Partiti messi a cuccia ? Mah, così parrebbe, ma di solito la realtà è diversa da ciò che sembra . Speriamo che sia vero, che i partiti siano stati messi a cuccia. Però non ci credo….ma lo spero.

Draghi con la sua competenza, è il sistema migliore. I partiti con la pletora dei baciapile, devono stare fuori dalle nomine, soprattutto strategiche. I partiti secondo me, come concepiti da noi, sono il più clamoroso fallimento della nostra democrazia. I risultati, nella maggior parte dei casi, li stiamo vedendo: debito alle stelle, corruzione, inefficenza, lotte di potere, cambio di casacche di partito, riforme statiche, dispersione di energie e fuga delle nostre teste pensanti all’estero, associazione criminali infiltrate nella nostra amministrazione pubblica, eccetera. Auspico due schieramenti con i rappresentanti, una volta eletti dal popolo, siano legati al vincolo di mandato e alle decisioni deliberate dalla maggioranza dello schieramento.

I partiti sono il cancro dell’Italia degli ultimi decenni. Da rappresentanti di settori e movimenti di opinione della società, si sono trasformati in puri centri di potere, costantemente alla caccia di soldi, potere, favori per sè e per gli amici. Consorterie non lontane dal potere mafioso. Dunque bravissimo Draghi a sottrarre loro potere il più possibile.

Povere tifoserie dei vari partiti, partitini e movimenti. Mi sento in dovere di esprimere almeno un po’ di umana solidarietà.Capisco lo sconforto di chi, anche alquanto rapidamente, si trova a sostenere chi periodicamente viene messo a cuccia.Ma non disperatevi troppo, arriverà il momento della resurrezione dei vostri beniamini, che durerà fino a quando…….si farà risentire la voce del padrone. Che per fortuna c’è.

