I Cinque stelle si sono accerchiati e si sono arresi.Senza leader, senza linea, senza ambizioni.

Gli e rimasta! L’ambizione è portare a casa il maggior numero di ricchi stipendi che possono, per altro alcune strane battaglie degli ultimi tempi (il 110% di rimborso, che va a favore di quattrinai, banche e edili) potrebbe indicare che stiano pure organizzando “buon ritiri” presso gente riconoscente.

E a sentire loro, i 5S sono vivi e vegeti e lottano insieme a noi, anzi meno male che ci sono loro a portare avanti la bandiera dell’honestà honestà, dopo aver fatto meraviglie coi governi del cambiamento e approvato grandi riforme come il reddito di cittadinanza, grazie alle quali hanno abolito la povertà e diretto l’Italia verso magnifiche sorti e progressive, hanno anche regalato al Paese l’insigne figura dell’Immenso Statista Conte, uomo umile, disinteressato e competente, che ha lavorato per il bene della Nazione fino a quando è stato scacciato da un gombloddooooo! ordito da oscuri interessi sovranazionali che mirava alla restaurazione dei poteri forti. etc etc etc.

“Fino a cinque mesi fa i duecento e passa miliardi del Recovery passavano dalle mani di Conte, Casalino, Di Maio, Bonafede ecc. ecc.” Come rischiare di precipitare in un burrone e sfracellarsi. Che rischio tremendo abbiamo corso. Come affidare l`Italia a un branco di scimmie. Grande Renzi. Con la mossa giusta al momento giusto ha disintegrato questa gang di arroganti incapaci. Capisco il rancore degli adepti e godooooo

Banda di sciamannati da quando ho avuto modo di conoscerli dal vivo. Altro che nuovo che avanza, una quantità incredibile di lamentele, ovvietà e stupidaggini con qualche idea decente (statisticamente capita!). La fine del nulla vagante. Spero che finisca presto però.

Scrivevo che Di Maio stava tagliando il ramo sul quale era seduto. Si è salvato ma il suo Partito è morto. Scrivevo che il Grillo Parlante era a fine corsa. Scrivevo che quello che era stato il Primo Partito d’Italia doveva ricorrere ai Raccattoni per sopravvivere. Zingaretti si accodò Mai il PD era sceso così in basso cioe morto. Ho detto tutto in poche righe. O quasi.

ORA: “C’è Godot che seduto sul ciglio della strada sta aspettando Giuseppe Conte. Gli passano davanti dossier, nomine, fondi, decreti decisivi, e lui sta lì, aspetta e li lascia passare, scrutando la strada per Volturara Appula che rimane desolatamente vuota.”

Cmq, la domanda da porsi è: se quello che SI scrive è vero (e penso lo sia), come si spiega che queste cinque stelle liquefatte continuino a essere accreditate di un 16/17% di voti e hanno una pessima sindaca di Roma che corre e rischia anche di essere riconfermata?

Urge bravo psicologo delle dinamiche delle masse! e chiederli?

1. A cosa servono i cinquestelle?

2. Il mondo potrebbe mai farne a meno?

3. Come vivevano gli Italiani quando i cinquestelle non esistevano?

4. Come vivono oggi che i cinquestelle non esistono più?

5. Chi avrà il coraggio di dirglielo, ai elettori e eletti cinquestelle, che è stato per loro un lungo e bellissimo sogno e per il resto del mondo un lugubre e orripilante incubo?

Ormai, oltre ai mangiatori di tonno, c’è solo il morto PD a credere nel M5S.

