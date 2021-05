“Cinque anni fa il sindaco di Lodi Simone Uggetti fu arrestato per un presunto reato dal quale ieri è stato assolto. Sono contento per lui e per la sua famiglia. Ma oggi cinque anni dopo vorrei farvi vedere alcune immagini per capire come allora fummo violentemente attaccati dal mondo grillino su questa vicenda. E lo faccio per dire ad alta voce che il Movimento Cinque Stelle dovrebbe vergognarsi per come ha massacrato la nostra immagine, le nostre vite, le nostre famiglie. Chi allora guidava i Cinque Stelle dovrebbe oggi scusarsi o nascondersi. Ma non lo farà perché il giustizialismo è un virus che non conosce vaccino.

Sono così fiero di aver fatto una battaglia con pochi coraggiosi amici per cambiare governo e togliere i populisti dal ministero della Giustizia. Ma la sfida è ancora lunga. Per la verità, per la giustizia, per la dignità della battaglia politica.”Matteo Renzi

I grillini sono una associazione a delinquere. Purtroppo la piaga del populismo ha distrutto l’Italia e speriamo di fermarla prima che faccia ulteriori gravi danni. Ma dove sono gli pseudo riformisti, quelli che sono rimasti nel PD per cambiarlo dall’interno? Non hanno niente da dire?Un grazie a vita per aver tolto di mezzi questi imbroglioni incapaci.I peggiori opportunisti mai conosciuti!I più disonesti privi di morale.La sfida è solo cominciata. Vai avanti!

Giustizia fatta! E sempre bello quando trionfa la giustizia! Contento per lui! Ma non è il primo e non sarà l’ultimo in Italia! Questa è la lentezza della giustizia! Quanta gente ha avuto la stessa sorte ma non ne parla nessuno! Per la Raggi assolta non avete detto nulla! Politicamente non vi conveniva! adesso cercate di fare propaganda! Per cercare di giustificare la crisi più irresponsabile della storia della repubblica italiana voluta da Renzi!

AGGIUNGIAMO I GIORNALAI E LA GOGNA ITALICA E SEVITA.I giornali e i giornalisti sono diventati come un supermercato , in cui di fa marketing per vendere la merce e guadagnare qualcosa. Quello che accade quando una persona innocente viene arrestata o indagata. MA MAI UNA RIGA O UNA SMENTITA UN COMMENTO SE VIENE ASSOLTO. QUESTO MOM E GIORNALISMO E CARTA DA CULO.

