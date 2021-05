Draghi si sceglie i “ministri” per gli investimenti. Ferraris alle Fs, Scannapieco verso Cdp. Passeranno da loro consistenti risorse del Recovery

La regola che vige a palazzo Chigi quando il Paese attraversa una fase economica delicata dice che tutto si può fare tranne che toccare i posti di comando delle aziende di Stato. Cambiare, infatti, significa che i nuovi arrivati devono avere il tempo di prendere dimestichezza con la macchina e però intanto i motori si spengono. Insomma, la continuità è obbligatoria. E invece Mario Draghi sceglie la discontinuità. Cassa depositi e prestiti e Fs, si cambia: Dario Scannapieco, vicepresidente della Banca europea per gli investimenti, in pole per prendere il posto di Fabrizio Palermo in Cdp, mentre l’ex amministratore di Terna Luigi Ferraris rimpiazza Gianfranco Battisti alle Ferrovie. I profili dei nuovi manager forniscono già un indizio del perché il premier ha voluto e potuto infrangere la regola. Sono le nomine per le braccia operative del Recovery. Per i nuovi “ministri” degli investimenti.

Grande plauso per Draghi. Finalmente si toglie ossigeno ai partiti. Il sangue che questi comitati di affari hanno succhiato al popolo, sta per finire. Forse è finita la festa ? mi sto illudendo ? Lo vedremo. Draghi sa scegliere molto bene i suoi collaboratori, abbiamo già visto col nuovo commissario Figliuolo. Non solo ha la fiducia, ben riposta della maggioranza degli italiani, ma quel che più conta è apprezzato e ascoltato a livello internazionale a cominciare da Biden.

In Italia tutta la politica e tutti i partiti si sono sempre preoccupati di come spartirsi la ricchezza prodotta da altri soggetti; in particolare industrie e banche in ordine sparso. Per la prima volta troviamo un signore che si preoccupa di produrre ricchezza collegando i vari pezzi: banche, industrie, infrastrutture, e allineare il paese all’Europa virtuosa. Chi teme una deriva liberista di macelleria sociale forse sta gridando al lupo! Al lupo! In forma preventiva; della serie noi l’avevamo detto. Criticate quanto volete ma se non riesce Draghi state pur certi che non ci sarebbe riuscito nessun altro. In 45 anni di attenzione alla politica ne ho viste di tutti i colori: inflazione al 20%, stragi, br, stato/mafia, tangentopoli, default, un governo all’anno. Ma di cosa parliamo, politica? Di deriva liberista? Ma per piacere!

GRAZIE RENZI Conte era ed è un inetto incapace.

Qundi, la sua pretesa di fare tutto lui era dittatoriale, oltre che sciocca e ridicola. Affidare il NGEU a Conte sarebbe stato come far pilotare un jet di linea ad un praticante amatoriale di deltaplano a motore. Draghi è tutta un’altra cosa.

Tutto un altro talento.

Tutta un’altra esperienza.

Lui è uno che ha gestito la BCE, si occupa di politica europea da decenni ed ha saputo mettere in riga grossi calibri come Merkel, Shauble ed molti altri “notabili dell’austerity”. Dunque, Draghi può far da solo e fa benissimo, anzi meglio.

Conte….. grazie al cielo ce lo siamo levati di torno. GRAZIE RENZI ,altro che complotto, ci ha salvato dalla bancarotta.

