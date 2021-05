Renzi: Proposta Letta? Sacrosanto aiutare giovani, follia aumentare tasse.Sul Csm voterò i referendum radicali”

Renzi: Proposta Letta? Sacrosanto aiutare giovani, follia aumentare tasse

“Il bonus 18enni è una buona cosa che ci ha copiato anche il presidente francese, Macron, proprio qualche giorno fa. L’idea di dare una mano ai giovani è sacrosanta, quella di alzare le tasse è una follia”. Lo dice il leader di Iv, Matteo Renzi, durante la puntata di ‘Zona Bianca’, che è in onda su Rete 4, rispondendo a una domanda sulla proposta di Enrico Letta di aumentare la di successione per i patrimoni oltre i 5 milioni di euro, per dare un contributo ai giovani. “Non riesco a capire come si possa, in un momento di crisi, dove tutti insieme dobbiamo ripartire – aggiunge -, arrivare a proporre di alzare le tasse”. L’ex premier, poi, prosegue: “Siamo tutti che chi ha di più deve pagare di più e chi ha di meno deve pagare di meno, questo è un principio che non ha inventato Letta, né io o altri ma sta in Costituzione, si chiama progressività dell’imposizione fiscale. Ma non è che tutte le volte uno si alza e dice, siccome c’è qualcuno che ha di più gli diamo un’altra bastonata di tasse – spiega -. Su questo ho discusso con Letta”.

L’altro tema scottante con cui Renzi si è cimentato è quello della magistratura, un tema che per Renzi è sia nervo istituzionale scoperto, sia occasione per indicare sul piano di quali riforme eventualmente agire. Una cosa è certa: qualunque sia la via lo scopo deve essere quello di “ammazzare il correntismo” delle toghe. “La riforma del Csm è sicuramente una priorità, non so se sia corretto e in linea con il principio costituzionale e il fatto di avere meno magistrati, sicuramente ci sarebbe una proposta semplice senza cambiare la situazione, che è quella di non fare le elezioni ma andare a una forma di sorteggio”.

Sul Csm voterò i referendum radicali”

E ancora: “Questo dovrebbe dire ammazzare le correnti. La magistratura è in crisi, oggettivamente. E’ una crisi profonda e l’emblema di questa crisi è il dottor Davigo e il suo atteggiamento di cui parleremo in sedi giudiziarie”. Poi Renzi ha chiosato con una insolita “verve radicale” in tema di referendum: “Io spero che il Parlamento legiferi prima del referendum, dopodiché se ci saranno i referendum voterò a favore dei referendum radicali. Non abbiamo ancora deciso se sostenerli o no nella raccolta firme, però sicuramente se ci saranno i referendum voterò a favore delle proposte radicali”.

