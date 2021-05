“C’è qualcuno che ha sottoscritto la scommessa del Governo Draghi, votando la fiducia e condividendo un’agenda che il premier ha offerto in maniera molto chiara al Paese, ma magari poi in realtà sotto un po’ rema contro o non è contento delle scelte che si stanno facendo.

Ed è un peccato perché sono scelte utili al Paese, disegnano un cambio di passo e una svolta ormai oggettiva.”

Sono trincerati nella ditta,a difendere le loro posizioni.Ideali? Neanche, l,ombra. È incredibile il disfacimento a cui è arrivato il PD. Eppure c’erano persone intelligenti e per bene,dove sono finite…come ho già detto altrove la sinistra non ha più una sua identità, tira a campare come tutti i componenti del PD, che non avrà mai più il mio voto! Questa sinistra, pensa solo a stare a governo non a governare.Loro pensano che se non stanno con la destra opportunista grillina potrebbero perdere il treno di stare al governo.SAPEVAMO GIA CHE. Con Letta il PD non sa dove sia il riformismo e men che meno il socialismo liberale che promuove la crescita e la partecipazione del cittadino e non umiliarlo con l’assistenzialismo.

È incredibile il disfacimento a cui è arrivato il PD. Eppure c’erano persone intelligenti ti e per bene,dove sono finite ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo