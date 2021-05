Anche questa notizia domani in prima pagina sul fatto quotidiano, domani lo compro.Informate Di Maio, so che è ansioso di apprendere la notizia.

Ma chi li paga quei procuratori che si ostinano ad indagare senza aver prove concrete? Li pagasse il CSM con fondi propri. Poi la giustizia è lenta. Ovvio ovvio

E! Quanto costerà al contribuente questa manfrina? Quello che lascia basiti è vedere una massa di gonzi che esultano. Non porta lo spererò di risorse in inchieste che non portano a nulla, l’importante è il massacro di una comunità ed il suo leader…Ed i cittadini pagano ovviamente mentre i magistati non pagano i propri errori. Ma deve finire questa storia. Una riforma seria della giustizia è ormai obbligatoria.

Se questo e’ amministrare correttamente la giustizia… io sono Babbo Natale.Hanno creato il patibolo mediatico, sono arrivati al potere, ma quando dovevano aprire quella scatoletta gli è venuto il braccino.

Qui non c’è nulla da festeggiare, ci sarebbe tanto di cui parlare e forse più delle indagini per presunto finanziamento illecito che durano da due anni , tipo una prossima commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia. In quanto ai rinvii a giudizio si vedrà al processo

La Cassazione smonta un altro pezzo dell’inchiesta sulla Fondazione Open: annullata l’ordinanza del Riesame che disponeva il sequestro di documenti a Carrai. Ora i tg Rai e privati daranno alla notizia lo stesso spazio che diedero alle decine di perquisizioni all’alba e ai sequestri di documenti e telefonini, con titoloni e servizi proprio nei giorni della nascita di Italia Viva?

Sarebbe doveroso nei confronti della corretta informazione e per rispetto di tutti i cittadini che pagano il canone, tra cui ci sono anche gli esponenti e i sostenitori di Renzi e di Italia Viva che da quell’inchiesta furono massacrati.

Quanto tempo e quanti Carrai e sindaci di Lodi ci vorranno ancora per capire finalmente che a questa magistratura va posto un freno !!!! La gente non può essere massacrata per anni impunemente senza che mai nessuno paghi per questi scempi …

