DI MAIO CHIEDE SCUSA. Il sindaco di Lodi fu arrestato senza motivo per un fatto rivelatosi poi insussistente. A causa della gogna mediatica e politica, fu costretto a dimettersi. Assolto dopo cinque anni, ha però dovuto chiudere con la politica e si è visto rovinata la vita e la reputazione. Ora c’è da aspettarti che gli organi di autogoverno della magistratura diano almeno un colpo. Se non ora, quando? Quanto alla politica, oggi finalmente prendiamo atto che Di Maio si scusa. Sarebbe facile dire che le scuse sono tardive, perché in quegli anni vinsero elezioni anche al grido “Onestà, onestà”, usando come prova anche quell’arresto. Invece le scuse sono comunque importanti, compreso l’impegno futuro a non cavalcare o alimentare gogne mediatiche. È una buona notizia per l’Italia sapere che il M5S (a parte qualche residuato) sta svestendo i panni del giustizialismo forcaiolo.

Penso che non siano sufficienti le scuse.Il danno prodotto è insanabile.

Una frattura profonda nella vita delle vittime e dei loro familiari e una altrettanto profonda nella società abbruttita e in balia di personaggi che hanno profondamente minato l’esistenza di noi tutti.Non bastano le scuse.Amici trovo le scuse di Di Maio molto opportunistiche.Sente l’odore del vento che cambia e si arruffiana per conservare una poltroncina.NO l’elenco delle scuse è lungo e non bastano. Non si può dimenticare e io di sicuro non dimentico. Sarò cattivi ma:Siccome non saprebbe più cosa promettere (per poi NON mantenere) è passato al Piano B…Le scuse tardive sono le lacrime del coccodrillo che non sanano le malvagità rivolte a chi dissente dalla loro politica populista ,utile per conquistare il potere ed arrecante danni alle persone non risarcibili : tolgano il disturbo dimettendosi,se veramente si sono pentiti dei danni arrecati .No non le acetto. Le scuse di Luigi Di Maio per la colpevole campagna di odio e diffamazione portata avanti negli anni della sua ascesa, fatte mentre intanto continua a godere dei benefici ottenuti proprio attraverso quel sistema violento costruito sulle menzogne e gli inganni, equivale al pentimento di un ladro che si scusa di aver rubato, ma continua a tenersi stretto il malloppo.SE LE SCUSE SONO VERITIERE FACCIA UN ALTRO PASSO IN PIU. SI DIMETTA DALLA POLITICA. W Italia Viva .

Ammiro molto il fatto che ci sia gente convinta che la pratica dei cinque stelle sia archiviata, io no, non dimentico le offese che ci hanno rivolto, offese anche molto pesanti e da denuncia. Come ci si può fidare di chi abbraccia la destra di Salvini per poi abbracciare il Pd di Bibbiano? Nel modo più assoluto non credo nel pentimento di Di Maio è solo becero opportunismo come sempre è stato, lo hanno capito anche i suoi elettori che lo stanno man mano abbandonando.

Se fosse davvero coerente abbandonerebbe la scena politica per incapacità ma siccome ha assaggiato il tonno e gli è piaciuto sin troppo non lo farà.Ci hanno triturato i triturabili con “loro sono diversi” in effetti ci sono riusciti, mai visto dei voltafaccia come loro. Imperdonabili!!!!

