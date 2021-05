Condividete per illuminare ed educare le nostre persone. Letto per voi

Ci sono DONNE IN POLITICHA che hanno milioni di contatti, mentre invece per la Merkel solo 78 fino a questo momento. Che delusione dagli Italiani, a loro piace chi ha fatto per 5 anni il ministro e non ha prodotto un cazzo per gli Italiani, sto parlando della Meloni o della lega ladrona con i suoi dirigenti arricchiti con i 49 milioni di euro rubati agli Italiani.Il popolo più ignorante d’ Europa che fa? Li vota! Questo modo di agire del popolo tedesco, fa capire il perché sono avanti a noi. Dovremmo avere l’umiltà di imparare da simili esempi. LA GERMANIA DA ADDIO AD ANGELA MERKEL _

Con sei minuti di un caloroso applauso per strade, balconi, finestre, tutto il Paese ha applaudito per 6 minuti – spettacolare esempio di leadership e difesa dell’umanità, cappelli!

I tedeschi l’hanno eletta per dirigerli e lei ha guidato 80 milioni di tedeschi per 18 anni con competenza, dedizione e sincerità. Non ha detto stupidaggini. Non è apparsa nei vicoli di Berlino per essere fotografata. È stata soprannominata ′′ La signora del mondo ′′ e descritta come l’equivalente di sei milioni di uomini.

In questi diciotto anni della sua direzione dell’autorità nel suo paese, nessuna trasgressione è stata registrata contro di lei. Non ha assegnato nessuno dei suoi cari a un posto governativo. Lei non ha sostenuto di essere la creatrice di glorie. Non ha ricevuto milioni di dollari in pagamento, nessuno ha applaudito le sue prestazioni, non ha ricevuto carte e promesse, non ha combattuto contro chi l’ha preceduta.

La Merkel ha lasciato il posto dirigenziale del partito e l’ha ceduto a coloro che gli succedono, e la Germania e il suo popolo tedesco sono nelle migliori condizioni.

La reazione dei tedeschi è stata senza precedenti nella storia del paese. Tutta la popolazione è uscita sui loro balconi dalle loro case e ha applaudito spontaneamente per 6 minuti consecutivi. Una standing ovation in tutto il paese.

La Germania ha salutato il suo capo, una chimica fisica che non è stata tentata dalla moda o dalle luci e non ha comprato beni immobili, automobili, yacht e aerei privati, sapendo che è originaria dell’ex Germania orientale.

Ha lasciato il suo posto dopo aver lasciato la Germania al vertice. Se n’è andata e i suoi cari non hanno chiesto alcun vantaggio. Diciotto anni e lei non ha mai cambiato il suo guardaroba. Che Dio sia su questo capo silenzioso.

Durante una conferenza stampa, una giornalista ha chiesto alla Merkel: Notiamo che indossate lo stesso costume, non ne avete altri? Lei ha risposto: ′′ Sono un dipendente del governo e non un manichino ′′

In un’altra conferenza stampa gli hanno chiesto: Avete delle domestiche che puliscono casa vostra, preparano i vostri pasti, ecc.? La sua risposta è stata: ′′ No, non ho servi e non ho.? Non ne ho bisogno. Io e mio marito facciamo questo lavoro a casa tutti i giorni.

Poi un altro giornalista ha chiesto: chi lava i vestiti, voi o vostro marito? La sua risposta: ′′ Sto sistemando i vestiti, ed è mio marito che fa funzionare la lavatrice, e di solito è notte, perché l’elettricità è disponibile e non c’è pressione, e la cosa più importante è supportare contando eventuali disagi per i vicini, fortunatamente il muro che separa il nostro appartamento dai vicini è fitto. Ha detto loro: ′′ Mi aspettavo che mi chiedessi dei successi e dei fallimenti del nostro lavoro al governo??”

La signora Merkel vive in un appartamento normale come ogni altro cittadino. ′′ Ha vissuto in questo appartamento prima di essere eletta cancelliera della Germania Non l’ha lasciata e non possiede villa, domestici, piscine, giardini.”