Folgorato sulla via della convenienza. Impossibile trattenere un WAFFANCULO.

Dopo aver creato un “clima infame” giustizialista e manettaro, Di Maio chiede scusa per la campagna contro di noi del 2016: allora vinsero le amministrative ma la lettera di oggi dimostra che lo fecero nel modo più vergognoso possibile. Qualcosa sta cambiando, il giustizialismo non tira più, il populismo è in crisi. Nessuno potrà cancellare le sofferenze anche umane di quel periodo. Il tempo è galantuomo: la verità arriva prima o poi. E su questi temi il meglio deve ancora venire. #MatteoRenzi #giustizialismo #tempogalantuomo

Di Maio è l’uomo più falso di tutti i parlamentari Grillini io non mi fiderei tanto delle sue scuse perché puzzano di qualcosa che al momento mi sfugge.

“Cinque anni fa il sindaco di Lodi Simone Uggetti fu arrestato per un presunto reato dal quale ieri è stato assolto. Sono contento per lui e per la sua famiglia. Ma oggi cinque anni dopo vorrei farvi vedere alcune immagini per capire come allora fummo violentemente attaccati dal mondo grillino su questa vicenda. E lo faccio per dire ad alta voce che il Movimento Cinque Stelle dovrebbe vergognarsi per come ha massacrato la nostra immagine, le nostre vite, le nostre famiglie. Chi allora guidava i Cinque Stelle dovrebbe oggi scusarsi o nascondersi. Ma non lo farà perché il giustizialismo è un virus che non conosce vaccino.

Sono così fiero di aver fatto una battaglia con pochi coraggiosi amici per cambiare governo e togliere i populisti dal ministero della Giustizia. Ma la sfida è ancora lunga. Per la verità, per la giustizia, per la dignità della battaglia politica.

E adesso vieni a dire basta con la gogna mediatica verso gli avversari politici?. Signori riavvolgiamo il nastro, voi 5 m……… e con la gogna mediatica rovesciando fango e veleni verso gli altri AVETE EDIFICATO LA VOSTRA FORTUNA ELETTORALE e adesso chiedete scusa? Voi sarete messi in un angolo dagli italiani e anche dagli altri partiti. Risultereti come gli appestati allontanati da tutti per il male che avete fatto all’Italia, per gli inganni che avete perpetrato e pazienza se prenderete giusto quei voti dei percettori del reddito di cittadinanza( vostri figli) ma sappiate che molti ma molti di quei percettori sono malavitosi giusto come voi.

Troppo facile chiedere scusa ad Uggetti, cosicché il Pd possa considerare chiuso l’incidente.

Quello dell’arresto del sindaco di Lodi era il periodo della Guidi (inchiesta di Basentini poi finito al Dap con Bonafede) del massacro mediatico alla Boschi, dell’attacco quotidiano ad un governo, ad un premier ed al suo entourage

Di Maio riconosca questo, faccia autocritica per aver creato questo tiro al bersaglio non certo casuale: poi ne riparliamo.”

SI! Sono tra quelli che non hanno accolto con favore l’autocritica di Di Maio sulla vicenda del sindaco di Lodi, Simone Uggetti, assolto “per non aver commesso il fatto” da un’accusa sbagliata, dopo cinque anni di calvario giudiziario, politico e mediatico che gli ha distrutto la vita.

Per capire come l’errore di magistrati incapaci si trasformi nell’orrore nel quale, con leggerezza, viene precipitato un cittadino innocente bastano poche battute.

Il 3 maggio del 2016 il sindaco Uggetti viene arrestato e tradotto in carcere con l’accusa di aver favorito una ditta nell’assegnazione di un appalto di 5mila euro. Il 4 maggio l’arrestato chiede l’udienza di garanzia nella quale il Gip gli contesta il presunto reato, ma dandogli un valore di 100mila euro.

Il sindaco corregge il giudice e gli chiede dove abbia trovato quell’importo. Il Gip gli risponde, testualmente, “non mi ricordo, mi sembra di averla letta su un quotidiano locale”.

Il sindaco dovrà dimettersi e sotto i colpi di una campagna mediatica assassina il comune di Lodi verrà conquistato dalla Lega e dalla destra.

Così l’errore di un PM e di un Gip, imperdonabile per la leggerezza col quale viene commesso, distrugge sia la vita di una persona, messa ai margini della vita civile e sociale, sia il corso democratico di una città intera.

Pagheranno quei magistrati come pagherebbero un medico, un ingegnere, un manager o un imprenditore che sbagliano? No, perché la legge attuale prevede che i giudici possano rispondere solo civilmente e in caso di condanna il risarcimento sia pagato dallo Stato, cioè da tutti i cittadini. Sono decine e decine di milioni ogni anno.

In Italia le persone sottoposte alla carcerazione cautelare sono il 31% dei detenuti, la media europea è il 20%, nei paesi di democrazia consolidata scende al 15%. Cifre che spiegano tutto.

Quindi sono bene accette le parole di Di Maio che si pente pubblicamente di aver contribuito, senza pari, all’imbarbarimento del dibattito, aggiungo anche alle misure, sui temi giudiziari. “Segno che qualcosa sta cambiando, meglio tardi che mai”, come ha commentato Matteo Renzi. Sono d’accordo con lui.

Ma le scuse per un politico di governo, se è sincero e coerente, non possono bastare.

Se c’è un cambiamento di rotta del M5S deve essere non episodico, ma conseguente. Proprio ora che si sta discutendo la proposta di riforma Cartabia, sulla quale il M5S fa resistenza, attestato a difesa dei pessimi provvedimenti di Buonafede che vanno cambiati.

E deve cambiare anche l’atteggiamento acquiescente del PD nei confronti della politica barbarica del sistema M5S – pezzi di magistratura inquirente – media asserviti. Anche se questo cambiamento avverrebbe, ormai, solo dopo l’input di Di Maio.

Ma, anche in questo caso, meglio tardi che mai per il Paese, ma non proprio dignitoso per un PD che, dopo l’automortificazione per avere ritirato le querele al M5S su Bibbiano, vorrebbe essere il perno e la punta più avanzata di una alleanza più populista che riformista.

A Italia Viva il merito e l’orgoglio di essersi sempre battuta sui temi della giustizia giusta e garantisti che caratterizzavano, un tempo, il mondo politico progressista e della sinistra democratica e liberale.

Folgorato sulla via della convenienza.

