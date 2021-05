Federico Pizzarotti: “Di Maio dice addio alla gogna per interesse, non per ideologia” Parla il sindaco di Parma, cacciato da M5S per un avviso di garanzia: “Vogliono ritrovare una verginità politica dopo anni di estremismo”

“Mai più gogna sulle inchieste giudiziarie”. Luigi Di Maio ha fatto autocritica, sulle pagine del Foglio, dopo l’assoluzione del sindaco di Lodi Simone Uggetti. Lei, sindaco Federico Pizzarotti, è stato estromesso dal Movimento 5 Stelle per un avviso di garanzia. Cosa ha pensato nel leggere la lettera dell’ex capo politico grillino?

“Ho pensato che prima di tutto hanno reso evidente come tutti quegli atteggiamenti che M5s assumeva erano studiati in chiave elettorale, per avvantaggiarsi e screditare l’avversario. Non c’era un principio liberale, garantista o giustizialista o non giustizialista. Nulla era mosso da un’ideologia, ma sono da interessi specifici. Come quando è stato detto che il Pd era il Partito di Bibbiano ma poi si sono alleati il giorno dopo. Se il tema fosse stato ideologico invece non lo si sarebbe potuto archiviare nel giro di mezza giornata come ha fatto oggi Di Maio.

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, fondatore del partito ‘Italia in Comune’, da nove anni primo cittadino, da amministratore della città è stato indagato sei volte, ma mai un’inchiesta è arrivata a dibattimento. Due indagini sono state archiviate dalla Procura, una è in corso perché ratificata dieci giorni fa. E dalle altre tre è stato assolto per non luogo a procedere in primo grado e in appello. “Quando ho ricevuto il primo avviso di garanzia nel 2016 sono rimasto sospeso in un limbo dove nessuno mi ha più risposto, nominato, chiamato o considerato finché sono uscito dal Movimento. E pensare che la Procura ha archiviato prima ancora che M5S si degnasse di rispondere”.

Ora sembra quasi che Luigi Di Maio dica ciò che lei ha sempre sostenuto. Da cosa è dettata questa svolta, secondo lei che conosce bene M5S?

Questo è un ulteriore tassello delle cose che io ho sempre detto riguardo i toni da usare, riguardo un atteggiamento di governo e oggi cade l’ultimo tabù, in virtù di un realismo che noi amministratori abbiamo cercato di dire tanti anni fa. La svolta è dettata dal voler ritrovare una verginità politica dopo anni di estremismo politico che serviva a colpire gli avversari sia sui temi economici, sia su quelli giudiziari sia sui temi amministrativi in termini di attacchi riguardo le decisioni che venivano prese a livello locale. Non è un caso se hanno perso tutta la base degli attivisti nei vari territori.

Cambiando discorso, oggi viene approvato il Decreto Semplificazioni che contiene le nuove norme sugli appalti. Voi sindaci vi siete espressi, cosa ne pensa della non reintroduzione del massimo ribasso?

Hanno sbagliato. Tanti hanno visto e raccontato il massimo ribasso, senza l’esperienza personale, come un qualcosa che serviva per far vincere le gare alla mafia. Invece poter utilizzare il massimo ribasso, non totalmente, ma una quota prevalente darebbe delle garanzie maggiori rispetto a come è oggi. Viene aiutata la mafia se viene spifferata prima la cifra, ma in questo caso si commette un crimine. È invece il mercato ad orientare questo tipo di cose. Se uno vuole truffare lo strumento lo trova sempre.

Riguardo invece il tema dei subappalti, dell’innalzamento della soglia dei lavori che una ditta vincitrice può affidare all’esterno, il compromesso raggiunto trova d’accordo voi sindaci?

Se tanti paesi europei si sono omologati a degli standard e noi no, un problema c’è. Bisogna effettuare i controlli, non aumentare le norme. Per esempio, perché bisogna limitare il 90% dei Comuni perché c’è un 10% che non fa le cose in regola? Vuol dire che devo aumentare i controlli e le clausole a tutela dei Comuni. poi c’è tutto il tema della tutela dei lavoratori: sicurezza dei lavoratori, salario minimo garantito ma questo non dipende dai Comuni.

Che ne pensa di questi primi mesi del governo Draghi? Come si colloca il suo partito?

Sui tecnici la mia fiducia rimane alta, penso che si stiano muovendo bene sia sul piano europeo sia su quello nazionale. La delusione è sul comparto politico, quasi tutti i sottosegretari sono stati lasciati ai partiti con una divisione che poco aveva a che fare con le competenze e anche i ministri politici stentano rispetto ai ministri tecnici. In questo caso è un ibrido dove la parte tecnica rimane preponderante e questo indebolisce tante azioni che dovrebbero essere portate avanti.

