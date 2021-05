Travaglio più disperato che mai !!! Il vedovo di Conte sempre più inconsolabile!

Un mese fa Draghi annunciava le graduali riaperture. Alcuni commentatori dei programmi TV, i catastrofisti, contestarono la scelta con il consueto pessimismo cosmico: conteremo i morti, Draghi come Bolsonaro, scelta non ragionata. Ricordate? E invece, fortunatamente, non è andata così. Grazie ai vaccini (Viva la Scienza!) scendono i contagi, respira l’Italia e dal 1° giugno in alcune regioni non ci sarà più il coprifuoco.

Spero solo che i signori del disfattismo, i pessimisti da Talk-Show scelgano adesso la strada del silenzio stampa. Non chiediamo abiure: ci accontentiamo del loro silenzio. Hanno terrorizzato gli italiani inutilmente: ci risparmino adesso la loro presenza in TV. In nome della verità, certo. Ma soprattutto in nome del pudore. Matteo Renzi.

ORA SERVE FARE CHIAREZZA SU COSA HANNO COMBINATO I CONTI UNO E DUE. Mi domando: perché nessuno reagisce quando chiedo una commissione di inchiesta sulle spese del Covid? Banchi a rotelle, gel, mascherine, ventilatori cinesi mal funzionanti ma garantiti da Massimo D’Alema: l’Italia ha speso qualche miliardo di euro. Mentre 125.000 nostri connazionali morivano di Covid, qualcuno si è arricchito illegalmente? Possibile che il Parlamento faccia commissioni di inchiesta su tutto – anche sul sesso degli angeli – e abbia paura a toccare questo argomento che potrebbe essere uno scandalo più grave di Tangentopoli? Noi di Italia Viva chiediamo che si faccia chiarezza. Perché i nostri colleghi degli altri partiti alla Camera e al Senato non sono molto sensibili al tema? “Se qualcuno avesse rubato su oltre 1 miliardo di approvvigionamenti, mentre 125 connazionali morivano per colpa del Covid, riterrei questa cosa uno scandalo peggiore di Tangentopoli o del terremoto dell’Irpinia.”Mi sembra giusto e doveroso. Dobbiamo capire cosa non ha funzionato!!!Prima o poi ti dovranno ascoltare….Ma i 5stelle e il PD non vogliono perché ci sono loro impelagati in queste inchieste ed hanno paura. Il tempo è galantuomo…Ma Caro Renzi qui mi subbentra un pò di pessimismo, secondo me sei è sarai su questo tema solo ti spiego il mio punto di vista PD 5stelle è leu devono difendere il conte Dracula dallaltro lato ce il contro destra che dovrebbe spiegare quello che è successo in Lombardia è perciò preferisce tenersi in campana è perciò tu sarai sempre solo ma mi auguro che tu ci riesci come sei riuscito a portare Draghi al governo. Se fanno orecchi da mercanti vuol dire che devono nascondere qualcosa ed hanno la coscienza sporca! Altrimenti intervenga la Magistratura, quella sana!! Quando ti chiedono perché stai al 2% , rispondiamo tutti: perché da’ fastidio.Bravo Renzi, sono cose che ci chiediamo ogni momento. Buona fortuna.

Travaglio più disperato che mai !!! Il vedovo di Conte sempre più inconsolabile! ultima modifica: da

