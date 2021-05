Salvini è stufo di non contare in Ue: “Uniamo gruppi di centrodestra” “Id, Ecr, Ppe, Orban: c’è in gioco l’Europa. Serve voce forte su adozioni gay, utero in affitto, migranti”

NON SA PIÙ A CHE SANTO VOTARSI….È IN MEZZO AL GUADO E STA ARRIVANDO LA PIENA DEL DRAGHI +RENZI. SALVINI E MELONI….AMEN.

Ma guarda, se continuamo in questo modo, potremmo cantare a breve “Il morbo infuria, il pan ci manca sul ponte sventola bandiera bianca!”.Ma come ci hai sempre detto che vuoi uscire dall’europa e dall’euro..ora cambi idea?..hai detto centrodestra..ma qui il centro con afd e simili cosa c’entra?..semmai unisci la destra non cdx. POI Che la UE debba reagire alla disintegrazione attuale e’ evidente. Gli stati sovranisti al potere sono Germania,Olanda Francia.

E stanno combinando grossi guai. Purtroppo di stato suicida e posto in vendita da caste di vario genere c’era solo l’Italia e tutti gli mangiavano addosso. Forse CON DRAGHI si ricomincia a dire basta.

MA QUELLO CHE MI SUONA STRANO E! Passiamo da Europa ladrona a tutti uniti per salvare l’Europa. Francamente mi chiedo: gli elettori di Salvini, si, proprio quelli della Lega, si rendono conto che questo personaggio cambia idea, come cambia la direzione di una vela con il vento, ogni tot mesi??? Credo che ci siano persone intelligenti che non possono non vedere questo continua cambio di rotta… qualcuno di voi che vota Salvini riesce a darmi una risposta? Non è mera curiosità la mia, vorrei proprio capire come un elettore di destra riesce a destreggiarsi fra questi continui cambiamenti non da poco… fuori o dentro l’Europa non e’ propriamente la stessa cosa…. grazie..

Il pover’uomo è in via di dissoluzione.Fai pagare le tasse ai tuoi clienti, si abbasserà di quasi 200 miliardi di euro all’anno il debito pubblico e vedrai che conterai in Europa ed in Italia

Cerco un Centro di Gravità Permanente…cantava il mitico Battiato ultima modifica: da

