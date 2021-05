La strage del Mottarone: E PARTITO IL GIOCO DELLO SCARICA BARILE.

Mandate e agenti del Mossad a risolvere velocemente !!!! ….se no finisce nella solita farsa all’italian decennale … Povera Patria! Come ti hanno ridotto! In mano a incapaci, demagoghi, egocentrici, rissosi, ladri, corrotti , amanti del potere, del denaro e di tanto altro. Leggi antiquate ..giudici marci !

Quella funivia non era in grado di funzinare, si erano disattesi tutti i sistemi di sicurezza e si sono mandati consapevolmente a morire 14 persone. Ora possiamo aspettare tutti i processi del mondo, ma quei signori che erano pienamente consapevoli del danno che avrebbero potuto arrecare, dovevano restare in carcere…ora la colpa sarà del cavo, sarà del forchettono, ma alla fine, come sempre nel nsotro paese, la colpa sarà solo e comunque delle vittime…..

Il gip ha valutato “che non ci sono indizi sufficienti di colpevolezza su Luigi Nerini e su Enrico Perocchio” e ha ritenuto “non credibili sufficientemente le dichiarazioni di Gabriele Tadini”, ha creduto “alla dichiarazione di estraneità di Nerini e Perocchio che hanno scaricato la scelta” dell’uso dei blocchi al freno “su Tadini”. Così il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, ha riassunto fuori dal carcere le motivazioni per le quali il giudice ha rimesso in libertà il gestore e il direttore d’esercizio della funivia, mettendo invece ai domiciliari il caposervizio.

E te pareva che i due non scaricassero la colpa sull’esecutore materiale, figuriamoci se una pratica tanto dissennata non fosse stata condivisa, specialmente da un dipendente (che ci avrebbe guadagnato a farlo senza dirlo ai superiori?). Spero che i magistrati non si facciano prendere in giro e trovino evidenze…inoltre,se fossi sicuro della mia innocenza mi presenterei il giorno stesso ai magistrati, altro che avvalermi della facoltà di non rispondere.

Io non trovo credibile affatto che il gestore e il responsabile non fossero al corrente della manomissione dell’impianto fatta per evitare di fermarlo. Era più interesse loro che del tecnico che la funivia restasse operativa ed è facile che i forchettoni fossero stati messi per pressioni dirette o indirette dei superiori del tecnico e non per sua iniziativa. Inoltre il tecnico ha ammesso le sue colpe dicendo la verità, che gli costerà anni di galera : perché dovrebbe coinvolgere nella responsabilità degli innocenti? Le responsabilità saranno comunque accertate e spero che i due che cercano di lasciarle sulle spalle del tecnico paghino di più proprio per il loro atteggiamento. I tecnici sono pagati anche quando fermano gli impianti non sicuri: è parte del loro lavoro. Non puó essere il tecnico a volere fare andare l’impianto a tutti i costi.

Obiettivamente, se un gestore ritiene di dichiarare che non è responsabile di quello che gestisce, un addetto alla sicurezza ne ignora le condizioni, un manutentore scommette sul fato, mentre regione e comune se ne rimpallano la proprietà, potete stare certi che io su una funivia non ci salirò mai più, visto che posso evitarlo. Non certo perché non ritenga sicura la funivia, ma perché non mi fido di chi ne è responsabile. Che vuol dire “quasi impossibile” che il cavo si spezzi? Le vittime, sono “quasi vive”? Speriamo che almeno i responsabili diventino “quasi liberi”. Ma molto QUASI.

Ma che quasi impossibile, un corno. Tu, direttore di esercizio, sai che da un mese e passa ti si bloccano i freni in continuazione, sai che ogni volta che ti si blocca la cabina metti sotto tensione il cavo, sai che il cavo è arrivato a fine vita perché a novembre lo dovevi obbligatoriamente sostituire, per giunta? Hai avuto innumerevoli fermate che ti hanno provocato: continui tensionamenti alla fune, consumo delle ganasce ai freni, ignori i fenomeni di rottura a fatica, deliberi di eliminare i freni?? Ma che QUASI IMPOSSIBILE li dopo un mese di conduzione sconsiderata hai il 100% di guasto POSSIBILE. Dovevi fermare tutto IL 30 APRILE… Mannaggia… E qui c’è chi chi pensa alla statistica senza conoscere una virgola di tecnica.

I primi due si sono già chiamati fuori; a breve, seguirà il terzo che ritratterà tutto quello che ha ammesso, magari adducendo di essere stato costretto dai Carabinieri con una indebita pressione psicologica durante l’interrogatorio., mentre era ancora sotto choc per l’accaduto. Alla fine si troverà un unico colpevole; il povero cristo che ha ricevuto l’ordine e materialmente ha messo fuori uso quel freno.

Hanno imparato dai politici, il cetriolo sempre il più in basso possibile della catena. Vili e Vigliacchi. E ora avanti con lo sport preferito del popolo italico: pararsi il posteriore e scaricare il barile su qualcun altro.

In Italia non ci sono i controlli democratici istituzionali di trasparenza di sicurezza. Se ci fossero stati questi controlli l’incidente avrebbe avuto un analisi di responsabilità diversa in cui la politica avrebbe avuto un ruolo . In Italia con una politica a responsabilità non rilevata gli incidenti che avvengono sono una questione di avvocati ?? Non siamo il paese di corrotti con vitalizi a caso?

La strage del Mottarone: E PARTITO IL GIOCO DELLO SCARICA BARILE.

