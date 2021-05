LETTA !Impunitisti???

Impunitisti???

C’è una sola parola per chi si oppone al giustizialismo. Quella di chi crede in una giustizia che tutela i diritti di ogni cittadino e no, non lascia impuniti i reati. Una parola che trova fondamento nei principi della nostra Costituzione, della nostra storia. E che non può essere scambiata con qualcos’altro che nulla ha a che vedere con questi valori.

Questa parola è garantismo. E noi la difendiamo.