Matteo se il referendum non è passato,non perché non era buono.ma la classe dirigente del PD è 5s erano contrario,per ripicca nei tuoi confronti…(invidia).

Fin dalla prima Leopolda io dicevo meno politici e più politica: non è populismo, è buon senso. Oggi è sempre più chiaro quanto il referendum servisse: superare il titolo V e cambiare il ruolo delle regioni, garantire cinque anni alla stesso governo, eliminare la doppia fiducia, abolire enti inutili come il Cnel. Ma l’aggressione personale di allora rendeva impossibile un dibattito razionale. Ormai è passato, ma io credo che tornerà presto d’attualità la riscrittura delle regole, tutti insieme.

Caro Matteo tu avevi e hai ragione ma per poca intelligenza di troppi politici invidiosi non è stato possibile cambiare .Alla prossima tornata elettorale avremmo meno parlamentari ma senza nessun vantaggio per il popolo Italiano.Matteo se il referendum non è passato, non è perché non era buono.ma la classe dirigente del PD è 5s erano contrario,per ripicca nei tuoi confronti…(invidia),a quel referendum e’ principalmente mancato un dibattito razionale in primis, a quel punto ogni discorso era inutile.

ORA ASPETTANDO IN RIVA AL FIUME: preferisco il 2% che il 17% de5 inconcludenti sono le idee e i fatti che contano non i sondaggi .Perche’ l’ultima riforma porcata non e’ personalizzata da Di Maio dove e’ la differenza ,la differenza c’e’, quella di Renzi conteneva più punti tutti importanti ,quella che hanno fatto i 5* approssimativa una sforbiciata e via era più uno spot ,ma da rivedere ,e il senatore Mari Segni in una intervista recente sul referendum disse che quella di Renzi era una buona riforma e critico’ quella dei 5* ma loro sono molto sponsorizzati dal loro giornale sono entrati in tutti le istituzioni,ed erano quelli contro i privilegi le lobby e ora ci sono dentro più degli altri se la comandano sui canali TV . Forse PER colmare la loro inadeguatezza.

