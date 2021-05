Semplificazioni, la cabina di regia di Draghi può commissariare pure i ministri. E una nuova “Unità per l’efficacia della regolazione” scriverà i disegni di legge.

Il filo conduttore del decreto è la velocizzazione dei progetti inseriti nel Recovery plan, “whatever it takes”. Gli enti locali che tardano nell’adottare atti e provvedimenti avranno 30 giorni per rimediare, poi sarà nominato un commissario o il compito sarà dato a un’altra amministrazione. I poteri sostitutivi si applicheranno pure nei confronti dei ministri che non intervengano davanti al ritardo di altri soggetti attuatori. Intervento ancora più muscolare in caso di “dissenso” di un organo statale: il cdm sarà investito della questione entro cinque giorni “per le conseguenti determinazioni”

Guardate il curriculum di Draghi e di Conte. Mettetelo a confronto, potete anche tenere gli “abbellimenti” che Conte ha operato al proprio curriculum. Ora onestamrnte mi dite, uguali vero? Uguali come cioccolata svizzera d’alta classe e la cacc@ di un maiale. I curriculum intendo, le abilità professionali intendo, infondo Conte con le sue bimbe era anche simpatico! Fosse per me Draghi lo farei anche dictator. Utilizzo termine latino perché era una istituzione dell’antica Roma a cui si ricorreva nei momenti di crisi. Ma so che molti impazziranno al termine e non capiranno mai quale sia la differenza con il termine moderno.

Per favore, basta con questa indignazione di facciata! Lo sapevamo tutti (o quasi) che l’Italia con Conte era FALLITA e che nessuno avrebbe prestato o regalato soldi ad un paese fallito senza precise garanzie. Siamo commissariati dalla UE e Draghi è il commissario capo! Spero solo che si faccia riforme utili a rimettere in carreggiata questo baraccone GOVERNATIVI POLITICO ITALICO, ma le premesse sono OTTIME: si pensa ESCLUSIVAMENTE A RIFORMARE IL PAESE al PIL e alla sostenibilità del debito. Altro che Grecia!

Draghi ha tagliato la testa al toro. Il Recovery deve stare all’interno di un serratissimo cronoprogramma, come richiesto dalla U.E. Consultazioni vincolanti, mediazioni estenuanti, rinvii inaccettabili, incapacità o non volontà di stare nei tempi non sono previsti. Il tutto viene gestito secondo logiche affini a una grande impresa, con un top management pronto a sostituire eventuali centri di inefficienza pubblici. Mai vista una formula che mette così decisamente alle corde gli apparati pubblici. Le regioni lo chiamano centralismo, ed è così. D’altra parte le regioni non sono tutte uguali quanto a efficienza su vari settori e anche questo va detto. La spinta è incomprimibile, vincolata dalla tempistica. Vedremo poi qual è l’esatto disegno non solo del Recovery, ma del paese, perché i fondi marceranno insieme alle riforme richieste dalla UE. È un puzzle e i pezzi devono combaciare. La prima fase del Recovery, secondo me, sarà dura soprattutto per il mondo del lavoro salariato, causa sblocco licenziamenti. Dopo, se la macchina riparte, mi auguro riparta anche il lavoro, confindustria permettendo, naturalmente. La domanda è: quale sarà il paese dopo l’operazione totale. E quale sarà la classe politica all’altezza della sua gestione.

SI LO SO: I soliti criticoni credono che Draghi sia una specie di dittatore che vuole esautorare il parlamento e i ministeri ma non si rendono conto, o fingono di non sapere, che come stanno le cose in Italia in 5 anni non si farebbe nemmeno un progettino per giustificare i soldi europei che il governo Conte con Gualtieri,ha ottenuto. Forse leggendo si trovano molti comitati, tavoli di regia, controlli agli enti e ai ministeri ma senza questi dove si andrebbe? Le statistiche dicono che per una media opera pubblica in Italia occorrono dai 10 ai 15 anni quando i quattrini europei, se arriveranno, dovranno essere spesi entro 6 anni. Gli enti di controllo ci sono e devono lavorare prima, non dopo che le gare sono fatte e assegnate e chi ruba deve essere cacciato e cancellato dagli albi, come si fa nei paesi civili. Ma lo volete capire che! Se Draghi lascia si porta via l’€. Tramite una decisione democraticamente votata nell’Eurogruppo. E poi – sempre tramite una decisione democraticamente votata nel Consiglio UE – l’Italia viene retrocessa a Paese associato. Come Norvegia e Svizzera. E poi la bufera economica che ci colpirà la paghiamo noi – ovvero tutti gli italiani e con le lirette…

SIATE ONESTI! Cosa si è fatto fino a dicembre dell’anno scorso sul recovery plan. Assolutamente nulla ? Ah, ecco. La Francia aveva pronto il cronoprogramma a agosto. Cosa si è fatto subito dopo . Una bozza ridicola, con l’elenco della spesa subito riscritta quasi da capo? Migliore? Peggiore? Se migliore vuol dire che chi diceva che la prima fosse bellissima aveva torto? Cosa si è lasciato al governo Draghi? Il governo Draghi ha dovuto fare la parte più difficile, scrivere cronoprogramma e le riforme. Che sono la precondizione per avere i soldi, in buona parte a debito.

DITE ABBIAMO PERSO CEDUTO SOVRANITA! CARI SOVRANISTI POPULISTI E PIU CE NE PIU SE NE METTA! Nel momento in cui abbiamo accettato i 200 e passa miliardi è evidente che abbiamo ceduto sovranità all’Europa. Non possiamo certo pensare che tedeschi, francesi e olandesi ci riempiano di soldi e non chiedano nulla in cambio…. Dal momento in cui siamo entrati in UE abbiamo ceduto una parte di sovranità come tutti e come è giusto che sia. L’idea di base del governo Conte da tutti criticata e ricvoltata in toto da Draghi è perfetta per un paese dove il malaffare la fa da padrone. E se il pnnr viene gestito da pochi intimi (italiani) e controllato dall’UE con tutti i mezzi è altrettanto ottima per avere la possibilità di portare il paese in classe A. Se qualcuno pensava Che 200 MD sarebbero finiti nelle solite mani, credo e spero si sia illuso. La nostra fortuna e delle generazioni che verranno è legata proprio al rigore dei controlli che dovrebbero impedire infiltrazioni.

RICORDATEVI CHE! Tutti, dalla Germania alla Francia e tutti gli altri devono sperare che il RF vada a buon fine e che il paese passi in classe A. se l’Italia salta, va all’aria l’impalcatura europea. Quanto ai migranti lo stesso, in ogni caso il trattato di dublino sono certo che una volta sistemato il RF verrà ridiscusso. non dimentichiamo che la pandemia ha bloccato il mondo per 1 anno e mezzo. E sopratutto i paesi più importanti come Germania, Italia, Francia e Spagna devono mettersi d’accordo per ridistribuirli a tutti. Se i paesi di visegrad non li vogliono, gli altri devono trovare un sistema per non fargli arrivare i fondi. Se si vuole fare un Ue forte, occorre la collaborazione di tutti, altrimenti fuori dalle balle e frontiere chiuse.

Per fortuna che qualcuno (Draghi + Matatella +Renzi) hanno capito che i soldi del Recovery Fund ci servono per ripartire, altrimenti restiamo al palo al quale i ritardi del governo Conte rischiavano di condannarci. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo