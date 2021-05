Dice un vecchio proverbio che chi nasce tondo non può morire quadrato.

Lerner, pur facendo parte dell’establishment italico, ritorna ad essere quello che forse è sempre stato, quel gruppettaro Direttore di Lotta Continua che sparava ad alzo zero critiche contro la sinistra tradizionale e quello che negli anni bui del terrorismo rosso sposò la parola d’ordine Nè con lo Stato nè con le BR.

Tanti anni fa’ lo seguivo ma da un po’ di tempo ho smesso di sentirlo perché oltre alle fesserie costanti che dice non riesco a digerire la sua incoerenza.Tagliato fuori, per quanto mi riguarda.

Non sento ne leggo di questo signore Sono convinto che grazie a personaggi così che hanno vissuto di rendita la sinistra di questo paese è oggi nei sondaggi dietro la Meloni Complimenti e vergognatevi. E la cosa bella (si fa per dire) è che mister Gad è passato a scrivere sul giornale di Travaglio.Gad, è un imbroglione con l’amaro, incapace di dire la verità. Altrimenti non potrebbe scrivere sul giornale di un diffamatore seriale. Questo è il peggio nel peggio. Un falso e bugiardo, malvagio.Della serie:- Non hanno orrore di se stessi perché privi di memoria!Memoria molto ma, molto corta, poverino inizia la demenza senile. Quegli stessi giornalisti come Gad Lerner che furono in prima fila a costruire un clima forcaiolo e giustizialista contro il PD di Matteo Renzi OGGI con una faccia come il culo accusano Reni di non essere stato all’epoca sufficientemente garantista.Ormai tutti possono dire tutto ed il contrario di tutto e mai pagare pegno.

SEI UN POVERO SINISTRONZO BUGIARDO. MA VERGOGNATI , PENSI DI ATTRARRE CONSENSI ,PARLANDO SEMPRE MALE DI RENZI. L’ ARIA STA’ CAMBIANDO , LA GENTE VI RICONOSCE PER QUELLO CHE SIETE. IL NULLA !!!!! ultima modifica: da

