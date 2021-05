300 ANNI DI CARCERE PER I VELENI DELL’ILVA :Giustizia per Taranto? L’impianto va chiuso? Confiscata area a caldo, ma con facoltà d’uso. Che giustizia del cazzo.

Ilva, lo sfogo di Vendola: “Mostruosità giuridica, condannato per aver difeso l’ambiente” “Dai giudici una carneficina del diritto e della verità”

La nostra giustizia non e’ quella di Dio. I giudici avranno condannato in base ma quanto presentato da accusa e difesa. Se si e’ condannati non e’ colpa dei giudici, ma semmai della difesa che non e’ stata abbastanza capace di dimostrare l’innocenza. E’ ora di finirla con queste sparate incivili. Comunque: Aspetterei il 3° grado di giudizio prima di dire “sparate di giudizio”.Senza scomodare Tortora ricordo il caso di Angelo Massaro (20 anni di carcere), poi assolto, perchè quando fu ammazzato Fersurella era in altro luogo.

Ogni anno, in Italia, paghiamo 28 milioni e 400mila euro per ingiusta detenzione. 1.500 errori giudiziari l’anno. Il 65% delle sentrenze di primo grado sono ribaltate in appello.

Significa che i tribunali oriantno le sentenze di primo grado in senso favorevole ai colleghi delle Procure.E si lavano la coscienza con la possibilità dell’appello.

Ci vuole la separazione delle carriere.

IL PM abbia scritto in fromte il suo colore politico, sia eletto adai cittadini e giudicato al termine del suo mandato in base anche alle condanne ottenute in tribunali neutri.

Per quanto concerne questa ridicola sentenza, che condanna tutti, dal proprietario al vescovo,ha perfettamente ragione Vendola. Non fosse una tragesia, sarebbe una barzelletta.

La reazione dell’ex governatore pugliese: “Ennesima prova di una giustizia malata. Non starò più zitto”

“Noi non fummo complici dell’Ilva, ma coloro che ruppero un lungo silenzio e una diffusa complicità con quell’azienda. I giudici hanno offerto a Taranto non dei colpevoli ma degli agnelli sacrificali”. Nichi Vendola commenta così la sentenza della Corte d’Assise di Taranto, che lo ha condannato a 3 anni e mezzo nel processo “Ambiente Svenduto” sull’inquinamento ambientale prodotto dallo stabilimento siderurgico pugliese.

L’allora presidente della Regione è accusato di concussione aggravata in concorso: secondo gli inquirenti avrebbe esercitato pressioni sull’allora direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato, per far “ammorbidire” la posizione della stessa Agenzia nei confronti delle emissioni nocive prodotte dall’Ilva.

“Mi ribello a una giustizia che calpesta la verità. È come vivere in un mondo capovolto, dove chi ha operato per il bene di Taranto viene condannato senza l’ombra di una prova. Una mostruosità giuridica avallata da una giuria popolare colpisce noi, quelli che dai Riva non hanno preso mai un soldo, che hanno scoperchiato la fabbrica, che hanno imposto leggi all’avanguardia contro i veleni industriali. Appelleremo questa sentenza, anche perché essa rappresenta l’ennesima prova di una giustizia profondamente malata“.

Il dito puntato contro la Corte d’Assise di Taranto, presieduta da Stefania d’Errico: “Sappiano i giudici che hanno commesso un grave delitto contro la verità e contro la storia. Hanno umiliato persone che hanno dedicato l’intera vita a battersi per la giustizia e la legalità”.

Dalla parte di Vendola si è schierato pubblicamente il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore, che ha parlato di sentenza “incomprensibile”: “Ho sempre creduto e continuò a credere – ha scritto in un Tweet – all’innocenza di Nichi Vendola.

Ne ho conosciuto la passione e la lotta per la difesa dell’ambiente e della vita. Ora ci sarà il processo d’appello e confido nel ribaltamento”. Spera in un ribaltone anche Nicola Fratoianni, che di Vendola ha dichiarato all’Adnkronos: “In quella storia di quell’azienda, per primo e spesso in solitudine, si è battuto contro l’inquinamento”.

300 ANNI DI CARCERE PER I VELENI DELL’ILVA :Giustizia per Taranto? L’impianto va chiuso? Confiscata area a caldo, ma con facoltà d’uso. Che giustizia del cazzo. ultima modifica: da

