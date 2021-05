Le scuse di Di Maio al sindaco Uggetti hanno fatto scalpore, come la classica notizia dell’uomo che morde il cane. Fu vero pentimento? Ardua sentenza.

Per ora i posteri ci mostrano un M5S in preda alle convulsioni anche sul tema giustizia. Un nodo che sta arrivando al pettine della Cartabia e del PNRR. Il rischio è che l’Italia intera sia presa in ostaggio dalla crisi del M5S diviso sulla leadership. Fallito l’o Conte o morte, ora tocca all’o Conte o Di Maio.

L’ex PdC, bollito a fuoco lento, sulle “scuse” ha dichiarato tre cose diverse in due giorni. Immaginatelo come l’imbonitore al banchetto del gioco delle tre carte.

Prima una dichiarazione generica sulle sentenze che vanno rispettate. Poi, vista la conquista della tribuna da parte del rivale, si è associato, come a dire badate che ci sono anche io. Con una terza frena, andiamoci piano col garantismo.

Per rassicurare la base grillina, educata alla maniera della Taverna che, ai bei tempi e in pieno Parlamento, tuonava contro il PD di Renzi “siete delle merde, mafiosi, dovete morire!”.

Carta vince e carta perde, signori, dove sta quella giusta? Pensate al disastro del PNRR messo nelle sue mani.

E il PD? Sta come l’immancabile “compare”, confuso tra la piccola folla dei giocatori raggirati.

Ma Letta ha portato un grande cambiamento.

Prima il PD avrebbe puntato forte su una carta per tenere bordone all’imbonitore e convincere a giocare i bischeri presenti.

Ora percosso e attonito il PD al nunzio sta. D’altro canto, dopo il ritiro delle querele su Bibbiano, cosa altro puoi fare?

Di solito, nel finale a Porta Portese, arrivano le guardie, l’imbonitore dà il bancarello al compare, lui nasconde le carte in tasca e tutti si dileguano in diverse direzioni. Non è successo niente.

Umberto Mosso

GIOCHI PROIBITI ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo