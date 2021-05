BRAVA Raffaella Paita “Correva l’anno 2016 e Di Maio postava questo elenco di nomi, tra cui il mio (poi assolta 2 volte con sentenza passata in giudicato).

Le scuse a Simone Uggetti sono un atto giusto che segna la fine dei populisti manettari. Spero diventino scuse collettive, per esempio a me e Maria Elena Boschi” E poi devono sparire dalla vita politica!

Non ci sperate che arrivano altre scuse .sono troppo arroganti e ignoranti.Le scuse di Di Maio sono un atto dovuto per poter diventare dirigente del PD … quello che ha sempre definito il Partito di Bibbiano…Irricevibili le scuse tardive!!!!!! 5cosi maledette cavallette della legalita’.!!!!!!

Hanno fatto un danno enorme alla credibilità del sistema democratico! Non ci sono scusanti ultima modifica: da

