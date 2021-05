In pratica, i Benetton venderanno e prenderanno una caterva di soldi (salutateme a Tony Nelli e conte)

Autostrade/Benetton: si cambia, ma nulla è cambiato.L’azienda passa di mano, a Cdp e ai fondi. Ma in tre anni nessuna macro-questione è stata davvero affrontata e risolta.

Autostrade/Benetton: si cambia, ma nulla è cambiato | L’HuffPost (huffingtonpost.it)

Io francamente avrei visto meglio lasciare loro in mano autostrade fino a fine concessione e, senza spendere niente pretendere che tutta la manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorie previste dal contratto venissero realizzate in tempi minimi e comunque entro la scadenza del contratto.In altre parole un reale cambio di passo senza spendere alcunché.Complimenti ai Benetton, che – dopo anni di gudagni miliardari grazie anche ai risparmi sulla manutenzione – hanno rispedito al mittente la gestione delle autostrade in cambio di altri miliardi.E senza aver pagato nulla per il crollo del Morandi.Ora toccherà a contribuenti ed utenti italiani risanare le condizioni delle autostrade.Complimenti.Complimenti.

Beh altro fallimento del M5S ma soprattutto di Conte. Hanno solo tolto la patata bollente ai Benetton senza che nessuno paghi per i morti causati e per tutti i miliardi che si sono mangiati senza spenderli in ristrutturazioni. Come al solito siamo un Paese dove la giustizia non esiste.

Lo stato in pratica nel caso di autostrade ha delegato, se non sbaglio, e non so quali fossero gli accordi e non so quali fossero gli obblighi di verifica e controllo da parte dello stato stesso. Di sicuro, se lo stato avesse provveduto in prima persona alla gestione delle autostrade, adesso sapremmo che i controlli li avrebbe dovuti fare tutti lui, lo stato. Così temo non ci sia chiarezza, perlomeno non tutta la chiarezza che dovrebbe esserci. Io spero che per il futuro non ci siano privati di mezzo o che, se dovessero esserci come sembra, questi privati debbano rispondere solo ed esclusivamente allo stato, con lo stato che controlla.

E’ evidente che le responsabilità sono in capo ad Autostrade, è altrettanto evidente (ma non lo si dice) che le responsabilità sono in capo anche allo Stato, che attraverso il suo Ministero competente non ha mai esercitato i controlli che gli spettavano.

Queste cose, tutte, bisognava dirle subito dopo la caduta del ponte; dirle adesso è tardi ma capisco che sia stato comodo stare zitti, nel clima d’isteria che era stato fomentato fin dal primo momento.

E’ comunque vero che le cose sono cambiate, ma non crediate che la “guida” della CDP, seppure con la nuova configurazione di vertice, sarà una guida autonoma; se CDP avrà il piede sul pedale dell’acceleratore, sul freno e sulla frizione avranno il piede due fondi stranieri che, scopriremo un giorno, sarebbe stato meglio perderli che trovali, e sulle decisioni conteranno più dei Benetton.

Chi pensa che avere il controllo societario significhi governare un’azienda dove altri due soci hanno l’entità di partecipazione e l’aggressività finanziaria dei due fondi associati, è destinato a disilludersi molto presto.

Ci siamo messi nelle mani di finanzieri predatori che si muovono su logiche internazionali per noi incontrollabili quando potevamo mettere sotto stretto controllo di performance una società a capitale italiano; esito-capolavoro della canea scatenata dagli incompetenti urlanti, ma honesti.

