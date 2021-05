Travaglio è triste. La cosa mi fa piacere. TRAVAGLIO ! “Scuse a Uggetti una solenne sciocchezza” OK PERCHE SONO SOLO PER CONVENIENZA. Ma quale pentimento ? Ma quale sbaglio ? L’alleanza con il PD si avvicina. In modo tortuoso come a Roma dove sarà sancita al ballottaggio, in modo un pò più chiaro a Napoli. Per la dirigenza cinquestelle è chiaro che il futuro è il partito democratico. Solo la claque se ne meraviglia aspettando Godot. Contenti loro.

Travaglio sul resto che sproloqui: “Chi è raggiunto da prove schiaccianti o convincenti su fatti gravi e incompatibili con una carica pubblica (“disciplina e onore”) deve farsi da parte, sia che sia indagato sia che non lo sia, e se quei fatti alla fine vengono confermati deve lasciare la politica. Anche se viene assolto (o peggio ancora prescritto).”

quello che non sembra essere chiaro è che decidere se le prove sono “schiaccianti” o “convincenti” non spetta a Travaglio, né al popolo o a un’opinione pubblica investita di poteri divinatori. spetta ai tribunali, che sono pure composti da uomini e possono sbagliare, ma la società ha attribuito a loro questo compito. e se vi è una sentenza di assoluzione è possibile criticarla, ma non è dato pretendere che chi è dichiarato innocente sia trattato come se tale non fosse.La presunzione di avere in mano la Verità e di saperne di più di chi svolge i processi, in virtù di non si sa bene quale superiore conoscenza o metro di giudizio, mi fa paura.

Marco Travaglio contro Luigi Di Maio: “Scuse a Uggetti una solenne sciocchezza”

“Una solenne sciocchezza”. Così Marco Travaglio commenta le scuse espresse da Luigi Di Maio nei confronti dell’ex sindaco di Lodi Simone Uggetti, assolto al termine di una lunga inchiesta giudiziaria. Secondo il direttore del Fatto Quotidiano, intervenuto a Mezz’ora in più su Raitre, il ministro degli Esteri vive con “l’ansia di accreditarsi continuamente con l’establishment”. Critiche anche alla magistratura, che “ormai riesce ad assolvere anche chi ha confessato”.

Un sondaggio di Noto, pubblicato su QN, rivela che per il 62% degli italiani Di Maio ha fatto bene a fare autocritica sul sistema della gogna. “Io appartengo al 38%” sottolinea Travaglio, secondo cui nel caso Uggetti “non c’è stata gogna”. Per Travaglio anche Giuseppe Conte, che ha elogiato Di Maio per il gesto, “ha sbagliato di grosso”.

Infine, sulla riforma della giustizia, a partire della questione della prescrizione, sull’ipotesi che i 5 stelle accettino una revisione, Travaglio dice che “se si pentissero sui loro meriti farebbero prima a puntarsi una pistola in bocca a spararsi”.

TRAVAGLIO ! "Scuse a Uggetti una solenne sciocchezza" OK PERCHE SONO SOLO PER CONVENIENZA.ALTRE TESI LASCIAMO PERDERE! Ha parlato il pluripregiudicato dall'alto delle sue undici condanne per diffamazione.

