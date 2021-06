La politica unanime condanna la scarcerazione di Giovanni Brusca

L’intero Parlamento sta protestando contro la legge sui pentiti votata dal Parlamento

La notizia è cettamente dura da digerire… ma l’ipocrisia dei politici è persino peggiore (si salva giusto la dichiarazione della carfagna). E se degli altri non mi stupisco, letta che finge di cadere dal pero è il più odioso di tutti.

Che Brusca sarebbe stato liberato lo sapevano tutti, o almeno lo sapevano tutti quelli che erano a conoscenza degli sconti di pena previsti da una legge approvata nel 2001.

E quella era una legge che in vita aveva sollecitato, come dice la sorella, lo stesso Falcone. Ora tutti, in favore dello sdegno popolare, si indignano in una sorta di captatio benevolentiae indegna e disonesta.E LA POLITICA RUFIANA! SI. La politica interpreta il sentimento popolare ma non deve dimenticare che la Magistratura si limita ad applicare leggi approvate dal Parlamento, anche se qualche volta con una discrezionalità inaccettabile.

Potrà non piacere, e qui la politica è estremamente ipocrita, poi non parliamo certi politici politicanti all’Italiana che vorrebbero perfino di più ( infatti si stanno commrdiando orrore in questo giorno ma domani si son scordati del ieri) ma è la stessa legge che caldamente chiedeva Falcone per favorire il pentitismo e squarciare il velo di omertà nella Mafia. Per il resto, è brutto vedere un boss di tale portata fuori, ma la legge è legge.

I politici italiani recitano sempre lo stesso copione : prima fanno le leggi e poi se ne dissociano al momento della loro attuazione come se queste leggi fossero state fatte da altri. Certo che la scarcerazione di Brusca è scioccante, certo che si tratta di un personaggio più che spregevole e che dovrebbe stare al bando della società, ma se la scarcerazione è conforme alla legge bisogna accettarla pur se con dolore. Ammirevole la posizione della sorella di Falcone!!

