“Era il 30 maggio, come l’altro ieri, ma del 1924, quando nell’Aula della Camera prese la parola Giacomo Matteotti, segretario del partito socialista unitario. E denunciò. Denunciò i brogli, le violenze e le intimidazioni che i fascisti usarono per “vincere” le elezioni del precedente 6 aprile.Quello fu l’ultimo discorso di Matteotti. Poi fu rapito ed ammazzato. Quelle furono le ultime elezioni a più partiti. Poi fu il regime. Un pensiero doveroso va al coraggio del deputato che tentò di salvare il Paese dalla lunga notte fascista.”

Grande Socialista , quando esserlo voleva dire sfidare il potere fascista , e come è accaduto essere ucciso. Se ci fossero stati i sondaggi l’ avrebbero deriso , invece ha difeso le proprie idee contro tutti, dalla sua c’ era la logica , la politica al servizio del Popolo . La storia ha dimostrato che aveva ragione .Grande uomo, grande socialista. Non va mai dimenticato il suo coraggio ed il suo sacrificio.NO! Non deve essere dimenticato ! Onoro la sua memoria e quella di mio nonno e mio padere, socialista e antifascista! W Matteotti. Oggi abbiamo bisogno ancora di una persona cosi’, visti i tempi….La storia si ripete? sotto alte forme ma! Ci siamo stati e siamo vicini.Io direi grande uomo !!! Sapeva ha cosa andava incontro !!! Oggi c’è qualche politico che gli assomiglia ??? Si RENZI. Tanti Matteotti & Renzi sempre! Ok: Sono passati quasi 100 anni, oggi a rapire e uccidere un avversario politico lo fanno al massimo gli islamici come bin ladem…no eliminato pure lui, comunque meno male che c’è italia viva che ha la schiena dritta..Comunque: Grande uomo, in altri tempi.Sarei curioso di sapere di come giudicherrebbe la politica ai giorni odierni.

