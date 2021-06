“Senza sicurezza, niente affari”: Draghi tenta di costruire una rete Ue sui migranti

SAREBBERO AZIONI CHE DOVREBBERO ESSERE FATTE DAL MINISTRI DEGLI ESTERI (DI MAIO) MA VISTA LA INCOMPETENZA LAMPANTA DIMOSTRATA! MEGLIO COSI! GRAZIE DRAGHI.

L’Italia continuerà a fare la sua parte in termini di risorse e capacità formative, ma serve un’azione dell’Ue determinata e rapida. Al Consiglio Europeo di giugno, su proposta italiana, la migrazione tornerà al centro dell’attenzione politica”, dice Mario Draghi al termine dell’incontro con Abdulhamid Dabaiba a Palazzo Chigi. La visita del “premier libico a Roma, a soli due mesi dalla nascita del suo governo di unità nazionale, è per il presidente del Consiglio italiano il secondo passo del tentativo di creare una rete di coordinamento europea sull’immigrazione dal nord Africa. Il primo si è consumato al Consiglio Europeo della settimana scorsa, dove Draghi ha chiesto e ottenuto che il tema migranti venga affrontato al summit dei leader a giugno. Domani, il premier libico sarà a Parigi da Emmanuel Macron. Il tentativo di Draghi per scalfire le reticenze europee è convincere tutti che senza “sicurezza” nessuno potrà fare investimenti in Libia e i libici, invece che trovare lavoro, continueranno ad arruolarsi nelle milizie.

La scommessa è questa. Alla base di tutti i progetti” di cooperazione “c’è una necessità, quella di mettere in sicurezza coloro che dovranno mettere a terra questi progetti”, dice Draghi, dopo aver elencato i campi sui quali l’Italia è pronta alla cooperazione con la Libia. “Cooperazione in campo sanitario, con la costruzione di ospedali e l’invio di personale per curare i bambini malati di cancro”, ma anche edilizia, con la “riapertura della strada costiera che collega Libia occidentale con la Libia orientale” ed “energetica: oggi abbiamo toccato la possibilità di avviare una collaborazione sulle fonti rinnovabili, le nostre società sono pronte”.

Prima di essere ricevuto a Palazzo Chigi, Dabaiba partecipa al business forum alla Farnesina con le maggiori aziende italiane che investono in Libia, da Leonardo a Terna, Fincantieri, Snam, Saipem, Ansaldo Energia, Psc Group, Italtel, WeBuild, Gruppo Ospedaliero San Donato, Cnh Industrial ed Eni. Presenti anche sette ministri del governo di Tripoli. “Il nostro interscambio ha superato i 2 miliardi e mezzo di euro e contiamo di riportarlo ai ben più alti livelli precedenti alla fase di instabilità politica – dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio – Ricordo che nel 2012 i nostri scambi commerciali hanno raggiunto la cifra record di 15 miliardi di euro”.

Nei rapporti commerciali con la Libia i rivali sono in Europa, a partire dalla Francia dove Dabaiba si reca domani. Ma senza sicurezza, non c’è investimento che tenga, è il mantra di Draghi per tentare di vincere l’indisponibilità dei paesi europei a rispondere alla ‘chiamata’ italiana sulla Libia. Al Consiglio europeo della scorsa settimana Draghi ne ha parlato con il presidente francese in un bilaterale. Ma in conferenza stampa al termine del summit, Macron ha escluso che si riuscirà a raggiungere un accordo di tutti al vertice del 24 e 25 giugno e non si è detto disponibile nemmeno ad accordi intergovernativi. Appuntamento tra due settimane a Bruxelles.

Chissà che il nuovo argomento sulla Libia non riesca a ribaltare l’approccio europeo all’immigrazione, finora a dir poco timido. Il ragionamento italiano si intreccia con l’instabilità nel paese, nonostante la tregua tra Tripoli e il generale della Cirenaica Khalifa Haftar. Il tour all’estero (dopo Roma e Parigi, Dabaiba sarà anche ad Algeri), fornisce al premier libico la scusa per non partecipare alla parata militare organizzata da Haftar a Bengasi per celebrare il settimo anniversario dell’operazione ‘Dignità’ contro l’estremismo islamico. Di contro, i militari di Tripoli ‘rispondono’ con l’organizzazione di una parata il 4 giugno, per celebrare la vittoria sulle forze di Haftar.

L’obiettivo del percorso di pacificazione del paese sono le elezioni il 24 dicembre prossimo, ma le acque non sono calme. Per questo Draghi insiste su una “opera di riconciliazione nazionale e cessate il fuoco: altri paesi Ue dovranno partecipare a questo sforzo”, sottolinea elencando gli argomenti trattati nel colloquio: “Contrasto del traffico degli esseri umani, controllo delle frontiere meridionali della Libia, assistenza ai rifugiati, corridoi umanitari”. “L’Italia continua a finanziare i rimpatri volontari assistiti. Ritengo sia un dovere morale, ma anche interesse libico, assicurare il pieno rispetto dei diritti di rifugiati e migranti”.

Prima visita per Dabaiba a Roma, ma da quando è nato il suo governo a marzo, sono già quattro volte che il ministro Di Maio visita Tripoli. L’ultima, venerdì scorso con il commissario europeo Olivér Várhelyi e il Ministro degli Esteri maltese Evarist Bartolo. A marzo il titolare della Farnesina si è recato a Tripoli con gli omologhi francese Jean-Yves Le Drian e tedesco Heiko Maas.

Insomma, stavolta l’obiettivo di firmare accordi per investimenti in Libia si ritrova accompagnato dalla necessità di costruire un’azione europea per fermare i flussi migratori. Forse ancora più complicato di quando Parigi sosteneva Haftar e Roma, con il governo Conte, tentava di tenere aperti i canali sia con Tripoli che con Tobruk. Ora sia Italia che Francia puntano su Dabaiba. Il quadro resta difficile, a meno che le promesse di affari agitate dall’eventuale concretizzazione di una cornice di sicurezza non riescano a vincere l’ostinata riluttanza europea a discutere con risultati concreti sulle migrazioni dal nord Africa.

