A BASSA VOCE

e ora, quando nel processo che ne è la suprema celebrazione, un ex potente presidente di regione (vostro immaginifico profeta) viene condannato a tre anni e mezzo per concussione, gridate (probabilmente a ragione) allo scandalo.

Per anni avete urlato invocando e sostenendo la via giudiziaria al socialismo ambientalista

e ora, quando uno di essi (tra i peggiori) ne usufruisce e viene rimesso in libertà, gridate (probabilmente a ragione) allo scandalo.

Per anni avete urlato invocando e sostenendo le inchieste contro esponenti politici (di parte avversa) e funzionari dello Stato basate su dichiarazioni ottenute da pluriomicidi “pentiti” in cambio di sconti di pena

Per anni avete urlato invocando e sostenendo la “regola” che qualunque pubblico amministratore coinvolto in un’inchiesta dovesse “farsi da parte” (o meglio ancora essere rinchiuso preventivamente in galera)

e ora, quando uno di essi (a voi vicino) viene riconosciuto totalmente innocente, gridate (probabilmente a ragione) allo scandalo.