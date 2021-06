Che tristezza..ho cambiato subito non si possono più ascoltare.Ecome me l’hanno fatto in tanti .Nei dati Auditel di ieri, Cartabianca ancora una volta ultima. Complimenti,davvero complimenti alla RAI.

Il massimo della scorrettezza e mancanza di rispetto per i telespettatori che pagano il canone . Vergognatevi.

La codardia dei giornali che fanno come le tre scimmiette è vergognosa. Nessuno che si alzi in piedi e chieda parità. Venduti !!! E vigliacchi. È una schifezza!!! Ma quando cambia questa dirigenza? Speriamo che Draghi metta del suo anche qui!!!

A Rai3 ancora un esponente M5s senza contraddittorio: monologo della sindaca Raggi, “intervistata” dal sostenitore grillino Scanzi, opinionista a pagamento di questa Rai. E’ informazione o propaganda? Perché la Rai consente ai 5 stelle di non confrontarsi mai con nessuno?

Dopo 5 anni in Campidoglio, la sindaca Raggi ha avuto il coraggio di dire che il caos rifiuti a Roma è tutta e solo colpa di Regione Lazio e Pd: perché non è stato dato diritto di replica? Perché non c’erano giornalisti esperti di Roma a ribattere? Questa è informazione pubblica?

Ancora un’umiliazione del giornalismo e la RAI che avalla la pietosa bugia della Raggi sulla targa per Carlo Azeglio Ciampi: il tg avvalora la tesi della fasulla “scheggiatura” per nascondere il palese errore sul nome dell’ex Capo dello Stato. Subito nuovo Cda e nuovi direttori.

SERVE che lo faccia presente a chi di dovere … la vergognosa situazione della rai la vediamo quotidianamente con tutta la m… che ci viene sbattuta in faccia, pagando anche il canone … ogni giorno I soliti noti che sparano “perle di saggezza” di cui non si sente affatto la necessita’ È propaganda! O la gente si sveglia da sola o non ci sarà niente da fare! Noi non abbiamo informazione o coscienza critica intellettuale, abbiamo teatranti al servizio del pensiero unico! ormai tutte le trasmissioni politiche di tutte le tv sono à favore ò contro qualcuno,nessuno fà informazione corretta sono tutti di parte ,di quello che ha detto report sul governo precedente e di arcuri oscuramento assoluto,sù renzi e lo 007 le prime pagine dei quotidiani.

Affinché Draghi, non farà ripulisti, chiesto e necessario, di quelle persone messe di proposito, dal m5s e lega =COLONNELLI, sarà sempre peggio.Il regime totalitario, di Orban. Ha fatto scuola alla Berlinguer….ma quando va in pensione!

