Chi ritiene che i 5S siano un’accozzaglia di inetti allo sbaraglio ha avuto l’ennesima conferma

M5s, il Garante della Privacy: “Entro 5 giorni Rousseau consegni al M5s i dati degli iscritti”. Conte: “Ora non c’è tempo da perdere” In base alla normativa sulla privacy – spiega il Garante – , il responsabile, “su scelta del titolare del trattamento dei dati”, è tenuto a cancellare o restituire tutti i dati personali, “dopo che è terminata la prestazione dei servizi richiesti relativi al trattamento”. Casaleggio: “Nomini comitato direttivo e onori i debiti”

Mi sembra una sciocchezza anche se il NONSTATUTO forse consentirebbe questo ed altro. La logica mi insegna che qualunque persona giuridica (società, associazione, movimento sportivo, movimento politico, ecc.) che nasca con regole così astruse ha come scopo solo quello di creare confusione e fregare la gente. Quindi, a questo punto, il MoVimento 5Sedie potrebbe sciogliersi per il conseguimento dello scopo sociale. Saluti.

Credo che questa commedia non abbia mai fine. A chi dovrebbe consegnare Casaleggio jr la lista degli iscritti ? A Crimi decaduto dalla carica di reggente ? A quale altra persona fisica dovrebbe consegnarli? Credo che per Conte sia molto più semplice ripartire da zero con una nuova piattaforma. Alla quale potrebbero iscriversi vecchi militanti, sempre che siano di questo parere. A cosa serve attendere ancora ?

Sono stati cosi’ abili a costruire un sistema di scatole cinesi (o di tonno, se preferisce), che e’ difficile anche per loro venirne fuori. Che sia quello che un onorevole 5 stelle (non ricordo il nome) definiva nei blog di questo giornale “i grumi di potere interni al Movimento”?

Ciò da l’esempio che le regole del paese derivano da quelle dei partiti o rappresentanze dir si voglia. E non c’è giudice che tenga quando il centro del contendere è questione di democrazia interna ai partiti. Siamo o no una democratura?? La trasparenza per fortuna è una normativa Ue che i partiti o sette gli fanno marameo…?? e mancanza di trasparenza. Come darli torto? Ma purtroppo quando vanno in Parlamento e al governo le leggi se le fanno loro!

Arriverà il momento che dovranno recepire correttamente le normative Ue sulla trasparenza anti abuso. Ad ora si comportano come dei truffatori rispetto gli elettori. Infatti siamo a rischio sicurezza su tutto in assenza di controlli appunto di trasparenza, con la mazziata che oltre ad essere cornuti(gli italiani) sono pure impuniti (loro)…??

L’obiettivo di “anientarsi a vicenda”, quello di spaccare, di annientare il Movimento, è riuscito. GRAZIE GRULLI! Chi avrà voglia, coraggio e dignità per ricominciare sarà bene accetto. Lasciare al loro destino i grillini della prima ora, quelli del secondo mandato, quelli del primo che non verranno rieletti lo stesso, terrorizzati dalla loro uscita di scena. Lasciare al loro destino quei poveri senatori e deputati che non hanno mai onorato il taglio dello stipendio a favore delle piccole e medie imprese e men che mai i ridicoli trecento euro per Rousseau. Lasciare al loro destino quelli come Taverna e simili, quelli che una volta erano l’onore del Movimento e adesso i loro silenzi fanno più rumore di un vulcano in eruzione. Lasciamo questi, pochi, poveri personaggi, che per la loro sopravvivenza hanno rinnegato proprio tutti i principi fondamentali, dall’illusione di questo bel centro sinistra che non fa schifo solo a me e a chi ha creduto al progetto di G. Casaleggio e Grillo ma anche a tutti coloro che nella sinistra hanno sempre navigato, all’altra illusione, che un uomo seppur straordinario come Conte, possa risolvere questa miseria umana con la bacchetta magica di un personaggio che non rispecchia per nulla l’elettore tipo 5S&PDIOTI. Vorrei poter continuare a sperare in qualcosa, vorrei sperare che in futuro possa ancora esistere qualcosa per cui valga ancora la pena di votare ma non per questa ACCOZZAGLIA NON DEMOCRATICA Ancora spero in un miracolo.VIVA ITALIA VIVA.

