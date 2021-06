SENZA TRASCURARE LE Eroine.Le donne che crearono l’Italia moderna

Hanno partecipato alla Resistenza, hanno ricostruito un Paese dalle macerie, hanno partecipato ai lavori per la scrittura della nuova Carta. Eliana Di Caro recupera e racconta, in “Le Madri della Costituzione”, le loro storie, coraggiose e innovatrici.

Senza le battaglie delle ventuno elette all’Assemblea Costituente, diversi articoli della Costituzione – compresi i principi fondamentali – non sarebbero gli stessi.

Eppure, non sono conosciute e ricordate come dovrebbero. Al di fuori del mondo accademico e di alcune associazioni (legate al mondo femminile e a quello della Resistenza), sono assenti dal discorso pubblico, assenti dai programmi scolastici (salvo qualche eccezione). Ma non sono ignote soltanto alle ragazze e ai ragazzi, l’oblio pare generalizzato.

Persino il Dizionario Biografico degli Italiani della Treccani, il più completo repertorio delle figure illustri che hanno costruito l’identità del nostro Paese, contiene solo alcuni dei profili. Al netto di ricorrenze e celebrazioni – momenti episodici in cui tornano in primo piano – il silenzio avvolge le Madri della Costituzione.

Questo lavoro, dunque, vuole dare, nel suo piccolo, un segnale per rompere il silenzio e provare a restituire loro un barlume della visibilità che meritano. È un omaggio grato al loro esserci state. Con l’augurio che un’iniziativa di peso, strutturata e permanente, si concretizzi nelle istituzioni: a partire dalla ripubblicazione dei loro scritti, alcuni dei quali difficilmente recuperabili, degli interventi e delle immagini che documentino le energie profuse nel Paese (nelle campagne elettorali, nei Congressi di partito, nelle associazioni politiche, sui giornali, oltre che naturalmente in Parlamento), ma anche raccogliendo testimonianze utili a completare il quadro. Per preservarne la memoria in modo vivo, stimolante, aperto: proprio come erano loro.

PS: Chi ama la Repubblica (e chi non ha smesso di temerne i nemici) non può non porsi il problema di adeguarne l’architettura, che sostanzialmente – al netto di interventi peggiorativi come quelli del 2001 – è esattamente la stessa pensata 75 anni fa.Di quando, cioè, uscivamo da una guerra, una dittatura di vent’anni e il contesto geo-politico era tale per cui non avevamo, in fondo, così tanto bisogno di essere una democrazia “decidente”.La consapevolezza di ciò, e la capacità di fare di questa esigenza un obiettivo di tutti e non di questa o quella parte, è uno dei fronti più importanti su cui si misura la maturità di una classe politica.

Buona festa della Repubblica a tutti. Vi riporto però il sentimento diffuso di chi è stanco di aspettare, dei tavoli, degli obiettivi. Speriamo la rassegnazione diffusa sia clamorosamente cancellata da qualche fatto che davvero cambi questa Italia, non domani ma ieri. Per esempio se ci fosse una agenda chiara con delle scadenza, boh, uno avrebbe un filo di speranza in più nel cambiamento. Buona giornata.

