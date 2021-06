Bettini: “Sì ai referendum sulla giustizia di Radicali e Lega”

L’esponente dem in una lettera al Foglio invita il Pd a sostenere la separazione delle carriere

Ma questo Bettini, che non ne ha fatta una di giusta portando il PD al suicidio politico, dentro e fuori con tutti, ora anche ad Inseguire radicali e leghe su referendum, per manifeste incapacità ad operare nelle aule preposte, camere e senato, come da Costituzione. Ma questo Bettini che ruolo ha nel PD? Boh.

Ho sempre ritenuto ridicolo esponenti di partiti rappresentati in parlamento si facessero alfieri di referendum perché dimostrano la completa inadeguatezza e incapacità di lavorate all’interno delle istituzioni o – peggio come in questo caso pare di capire dal penultimo capoverso – di aderire per mere motivazioni di spicciolo consenso nei sondaggi elettorali.E! Toh, il Bettini con il suo PD, rischia di arrivare ultimo. Ma non fa niente, perché sarebbe comunque importante esserci e far vedere, dimostrandolo con i fatti, di voler veramente riformare la giustizia. Qua non si tratta di agitare una inutile bandierina, ma di dare finalmente un importante supporto al tentativo della Cartabia di riconsegnarci alla civiltà giuridica offesa gravemente dall’ex ministro Bonafede.

La cosa tragica e, nello stesso tempo , farsesca è che una riforma ovvia e necessaria nella nostra Repubblica , di una delle tre basi autonome della moderna teoria democratica liberale, vedi Montesquieu, il cui dissesto sta distruggendo anche le altre due, debba essere affrontata strumentalmente e per caso dalla attuale anemica Sinistra solo per gareggiare con la peggiore Destra dal dopoguerra ad oggi in una competizione funesta a chi la peggiora meglio !!! Ma, d’altro canto , con un phanteon di corbellerie totali che si sono radicate ormai nei meccanismi di riflessione collettivi , non c’è da sperare in altre strade.

Non ci sono piú i Calamandrei , i Terracini , i Giugni .

Ora è tempo di DJ Fofó, di Piercamillo Davigo

È tempo di sciocchezze incostituzionali ai limiti della eversione come “LE SENTENZE NON SI DISCUTONO” , negando quindi la costituzionalità del secondo e terzo grado di giudizio

E tacitamente negando il lemna, anch’esso costituzionale , che i magistrati “SONO SOTTOPOSTI SOLO ALLA LEGGE ” E le leggi in Italia chi le fa !? Le consegna Jahvè sul monte Sinai , già redatte in bella prosa su lastre di granito !? E allora le “LEGGI” se le sono fatte da loro …Vabbè … Lasciamo perdere …Quella penultima mia frase , per quanto miserella, è senz’altro drammaticamente vera cari ITALIANI

Chi si è permesso di pensare, organizzarsi , portare il canapo e fare il nodo scorsoio al fine di sventolare , in Parlamento, il simbolo stesso del piú selvaggio stilema della barbarie e delle dittature non puó aver voce nella riforma della Magistratura italiana .

Atto INDEGNO ancora oggi rivendicato, uno sputo sul viso di quella gente che s’è fatta ammazzare per dare a questa società regole di civiltà e giustizia !!!!

PS:Il referendum è uno strumento pessimo per riformare la giustizia, ma visto che la magistratura non intende ragioni, non è da escludere. Però alcuni dei referendum proprio sono inaffrontabili:

-Resp Civile: non si può chiamare in causa direttamente il magistrato, ma la commissione che valuta i risarcimenti è troppo tenera verso i magistrati, e soprattutto le conseguenze sulla carriera sono inavvertibili. Inoltre per i casi di bausi gravi da parte dei PM occorrerebbe una responsabilità penale del magistrato, sopratutto se il magistrato subisce danni irreversibili

-Sep. carriere: sarebbe ora. E’ consentito il cambio stando 5 anni fuori dalla Magistratura, senza ruolo e senza stipendio

-Custodia cautelare: cosa è un reato grave? Uno scassinatore seriale per la comunità diventa un autore di gravi reati. Sono perplesso. Occorre comunque rafforzare lo strumento dei domiciliari, ma i PM si devono dare una calmata. Ora esagerano.

– La Legge Severino va bene così, o meglio andrebbe bene se i tempi della giustizia fossero decenti. Comunque con la riforma Cartabia sull’appello potrebbe anche andare.

– I magistrati che si vogliono candidare si candidano. Per ridurre il peso delle correnti non sarà la risoluzione, ma è un inizio

– Consigli giudiziari: visto che la magistrature non è molto severa con sè stessa, qualche giudice esterno non sarebbe male. Occorre vedere il peso che si vuole attribuire agli avvocati.

Rimane una questione irrisolvibile: separando le carriere, l’indirizzo inquisitorio ai PM da chi viene dato? Direi che andrebbe previsto un ruolo del Parlamento, che è l’unico organismo derivato da elezione popolare.

Bettini: "Sì ai referendum sulla giustizia di Radicali e Lega"

