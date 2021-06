Dopo anni di proclami a reti unificate la scelta fatta dai populisti su Autostrade si rivela un ottimo affare. Un ottimo affare per i Benetton, però. #MatteoRenzi #Autostrade

Non avevo dubbi. Le decisioni populiste e raffazzonate portano sempre danni per lo stato. Punto.Dilettanti allo sbaraglio.

Oggi c’è il governo dei migliori…E se gli ONESTI BUONI se non erano d accordo potevano e ne avevano il tempo fermare tutto e togliere le concessioni ad Atlantia.Ma la revoca avrebbe comportato un costo decisamente più alto per un indennizzo che era previsto nella concessione e che il governo dei ONESTI & BUONI non ha mai pensato di modificare.Dilettanti allo sbaraglio.

Purtroppo, il 33% dei ONESTI & BUONI é composto da coloro che hanno fatto solo danni, ed é fatica cambiare marcia, forse DRAGHI ce la farà.

Mai stato più d’accordo con questa frase ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo