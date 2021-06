PURTROPPO E’ GIUSTO COSI’ Analisi e quesiti condivisibili per andare oltre il giustizialimo populista…

Il commento migliore al “fine pena” di Brusca l’ho sentito dal fratello di Paolo Borsellino. “La liberazione di Brusca, che per me avrebbe dovuto finire i suoi giorni in cella, è una cosa che umanamente ripugna. Però” ha aggiunto “quella dello Stato contro la mafia è, o almeno dovrebbe essere, una guerra e in guerra è necessario anche accettare delle cose che ripugnano. Bisogna accettare la legge anche quando è duro farlo, come in questo caso”. Sottoscrivo.

In tutti gli Stati democratici la lotta alla criminalità si fa anche contando sulla collaborazione dei pentiti.

In Italia fu proprio Giovanni Falcone a scoprire la loro utilità quando Buscetta e Contorno decisero di fornirgli la mappa e la chiave di lettura per capire che cosa fosse realmente “Cosa Nostra” e come si poteva colpirla.

Fu una svolta epocale che portò alla legge sui pentiti e alla loro incentivazione, un’arma letale che da allora ha prodotto danni incalcolabili alla criminalità organizzata.

Una legge che può essere corretta, per evitare opportunismi, valutazione ed uso sbagliato dei pentiti, ma non negli incentivi a collaborare.

In Italia non siamo di manica larga. Negli Usa ai pentiti viene garantita l’impunità totale o pochissimi anni di galera che non vengono scontati.

Chiedo agli opinionisti che oggi si scandalizzano più del dovuto, eccitando demagogicamente i nostri animi – giustamente provati dal dolore – invece di aiutarci a metabolizzarlo, ma nel 1996, quando Brusca fu condannato a 25 anni dove eravate?

Avete protestato per l’esiguità della pena?

O il 2021 vi sembrava così lontano da pensare che per noi, voi e anche per Brusca, non sarebbe mai arrivato? Umberto Mosso

