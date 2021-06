Avviso di garantismo

Fair play anche sui revisori della Lega. Fra conversioni, vere o strumentali, nel Palazzo si respira un’altra aria sulla giustizia. Altro effetto del default dei partiti.

Non condivido nulla delle idee di Bettini ma in questo caso si è dimostraro più pragmatico e meno ideologico del suo stesso segretario.Che la magistratura non è in buona salute è noto a tutti, ma che questa gente possa guarirla è impossibile.

Tutto ciò perche le destre estreme e le sinistre estreme italiiane, espresse dai partiti PD e Lega, SI TOCCANO E SI UNISCONO. Ora sono ora al potere con il governo Draghi .Non hanno alcun interesse a farsi la guerra. Fingono solo una inesistente rivalita’ tra di loro

Le sentenze attuali della magistratura creano un po’ di imbarazzo al PD, che dovrebbe al meno fingere di sfruttare l’occasione per attaccare il concorrente politico rappresentato dalla lega

ma gli accordi di potere spartitorio sono “sacri ” ed il PD finge ipocrita fair play e pertanto si guarda bene dall’attaccare seriamente la lega.

Qualche domandina s’impone. Come si fa a indire un referendum quando sono ancora in fase di fare la riforma sulla giustizia? Qui si vede che qualità di politicanti abbiamo in Parlamento e d’intorni…hanno bisogno dell’appoggio esterno.Mai po,come si fa a prendere in considerazione Bettini , che finora ( come prima capitava a D’Alema) non ne mai azzeccata una ? ma ! Come ho già scritto, il tempo dei Davigo è finito: volevano rivoltare il paese come un calzino, hanno fallito da ogni punto di vista ed alla fine si sono dimostrati non certo migliori del paese reale che combattevano. Finalmente i giacobini di casa nostra finiranno nel posto che meritano, la spazzatura della storia.

PS: “Bettini è quello che elesse “punto di riferimento dei progressisti” l’avvocato del popolo la cui giurisprudenza prevedeva che “garantismo e giustizialismo sono contrapposizioni buone per i giornali”, praticamente pari sono.”

E amen. Pero` :”Perché comunque tutto si può dire a Letta, che tra l’altro risarcirà moralmente Uggetti nei prossimi giorni con un incarico tranne che sia un forcaiolo.”

Bah. Ci sono molti modi di essere forcaioli. Ci sono i boia, ci sono quelli che firmano la condanna (come il giudice di Brassens), ci sono quelli che assistono sferruzzando, ci sono quelli che vanno a Parigi.

