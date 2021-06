Centrodestra, Berlusconi apre alla federazione con la Lega. Salvini: “Obiettivo entro giugno”

Il leader di Forza Italia torna a parlare ai suoi dopo il lungo ricovero in ospedale: “Magari si arrivasse a un partito unico, ma non saremo appiattiti”. Mugugni dentro Fi: Gelmini e Carfagna tra i dirigenti fortemente dubbiosi. Intanto Meloni (Fdi) si smarca: “Operazione che non ci riguarda”

RIASSUNTO….Il più grande malato degli ultimi 100(.000) anni oggi….”…ha RIUNITO i vertici del partito,…è INTERVENUTO rispetto alla proposta della Lega,….ha INVITATO a discuterne nel partito…..ha ESORTATO ad una maggiore unità del cdx…ha chiesto di dare FORZA e VIGORE alle BATTAGLIE storiche….”Dopo di che ha reinfilato papalina e babbucce, ha tirato su il plaid e ha detto:…”mi consentano….ora torno a fare il malato…”Mah….

PERCIO! Umilmente non vedo dove sia la novità. Da anni FI Lega e FdI dichiarano di fare fronte comune, si presentano insieme ai colloqui con il PdR, è noto che Lega abbia ricevuto sostanziosi finanziamenti da B. Resta il fatto che Salvini imputato nel processo Open Arms ove rischia 15 anni e applicazione Legge Severino, e che B. sia imputato in tre processi Ruby Ter ove rischia in ciascuno 5 anni, nonchè imputato a Firenze per essere il mandante, insieme a Dell’Utri, delle stragi di mafia. Oltretutto Lega ha appena visto condannare i suoi commercialisti nel caso Lombardia Film Commission e a giorni si attende rinvio a giudizio di Siri. Non penso ci stia da stare allegri…

MA NELLA STORIA DEL LORO PASSATO RECENTE C’E: La repentina e per certi versi incomprensibile svolta «responsabile» ed europeista del leader leghista dipese dagli accordi tra Berlusconi e Salvini del 10 febbraio 2021 a Roma. «Un colloquio «lungo e cordiale», così lo definirono le agenzie, con tanto di foto che sembrava voler simboleggiare un rinnovato asse. L’unica stonatura arriverà più tardi in un comunicato del partito di via Bellerio, in cui si confermava la disponibilità a far nascere l’esecutivo dell’ex presidente Bce sia «come Lega che come centrodestra». Una presa di posizione che faceva fuori Giorgia Meloni addirittura dal perimetro dalla coalizione (solo un lapsus?). Parole che fecero indispettire non poco Fratelli d’Italia.

Evidentemente quell’incontro doveva servire anche ad altro, non solo a dare luce verde al governo Draghi: «I due leader suggellarono anche un accordo politico in caso di elezioni: via libera alla Lega nei collegi uninominali del Nord (dove il capitano leghista farà il sold out); Forza Italia in cambio avrà mano libera in tutto il Centrosud», spiegano autorevoli fonti dei due partiti. In poche parole, il Nord finirebbe tutto in mano al partito di Salvini mentre al Centrosud Berlusconi avrà la precedenza, con buona pace di Giorgia Meloni,come tutti oramai sanno FI venne creata da Dell’Utri con il sostegno di Cosa Nostra e N’drangheta. Per decenni SB ha fatto affari con la malavita organizzata. I tempi sono cambiati Ognuno per sè.

Ok, così, tanto per curiosità, ma nascerebbe contro la sinistra bolscevica mangia bambini, che in Italia non è mai nata, o nascerebbe contro la pulzella de li castelli, che nonno Silvio non lo vede neppure, ed il padano decotto tra un po’ lo annovera tra i bersagli colpiti ed abbattuti? Anche perché il suo 6/7% oramai sarà un 3/4% dopo l’ultima scissione. Povero Silvio, com’erano le parole della canzone della Mannoia? “Come si cambia per non morire?”, finirà accomunato alla stessa sorte dei 5 stelle.Proprio vero, il viale del tramonto è in discesa.

Spero solo che chi, dentro Forza Italia, non voglia “morire leghista/salviniano” impugni il “testamento”. Berlusconi sembra abbia deciso di avere come unico erede universale Salvini e quindi F.I. passerà da ruota di scorta della destra/destra a “tirefit” (per chi non lo sapesse è quella schiuma gassosa che ripara le forature degli pneumatici rendendo inutile anche la ruota di scorta). I fautori di “miracoli politici” e costruttori del Grande Centro liberal democratico prendano nota di dove li collocherà il loro destino.

