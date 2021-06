La radicale a “Un giorno da pecora”: “Trent’anni fa mi ero esposta e all’epoca molti furono più che sorpresi”

“Molti mi vorrebbero al Colle? No, nella vita e nella politica c’è un tempo per ogni cosa”. A parlare è la senatrice Emma Bonino, intervenuta al programma di Rai Radio1 “Un giorno da pecora”.

Bonino prosegue: “Trent’anni fa mi ero esposta e all’epoca molti furono più che sorpresi. Ad esempio ricordo che Giuliano Amato aveva proposto, ad un certo punto”, di pensare anche “ad una donna: le reazioni furono talmente incredibili che Amato fu costretto a sottolineare di aver proposto una donna, non un coleottero”.

Oggi invece crede che i tempi siano maturi per una donna presidente della Repubblica? “Io pensavo che lo fossero già trent’anni fa…”.

Emma For President : un altro treno perso trent’anni fa’ sulla via delle riforme e sull’inizio di una storia autenticamente laica del nostro Paese.

Si, ora per Emma, menomata gravemente nella salute da una insidiosa malattia, è veramente tardi per assumersi l’impegno di un incarico tanto gravoso. Del resto dubito fortemente che ancora oggi il nostro Paese sia pronto ad avere come Presidente una radicale come Emma Bonino. Quindi ogni discorso su un suo eventuale incarico, indipendentemente dalla salute, risulterebbe essere assolutamente pleonastico.

Emma Bonino dice no al Quirinale: "Nella politica c'è tempo per ogni cosa"

