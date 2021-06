CASSESE COME MAI LO DICE SOLO ORA! Infatti, ma se non sbaglio lei era contrario al quel referendum. UN ALTRO CHE SI PENTE E CHIEDE SCUSA? IL DANNO E STATO FATTO, E LO PAGHEREMO MOLTO CARO.Sarebbe stato un bene per il paese Italia.

Caro Cassese, il suo mi sembra il canto del cigno. Non creda di lavarsi la coscienza con queste parole visto che all’epoca è stato uno dei più accaniti oppositori del referendum! Me li ricordo i suoi interventi televisivi. Ora viene con la cenere in capo a dire delle cose ovvie, che sapeva anche allora., Lei non ha dimostrato di amare il suo Paese proprio perché essendo un famoso Costituzionalista aveva chiari tutti gli scenari futuri che si sarebbero verificati. Invece ha prevalso l’orgoglio e non il dovere. Il dovere per esempio, vista anche la sua età, di consigliare un figlio giovane, di fargli prendere coscienza di eventuali errori che stava facendo in quel momento e farlo in separata sede, se avesse avuto veramente a cuore il futuro dell’Italia. Ora è inutile recriminare, del senno di poi son piene le fosse.

ORA! Casalese fa una riflessione non da tifoso ma da costituzionalista , visto che ne è stato membro della corte . Quando L’Italia e gli italiani smetteranno di essere soli tifosi e si toglieranno dagli occhi le fette di prosciutto con cui guardano la realtà forse cominceremo a vivere in un paese NORMALE . Renzi ci aveva provato ma ricordate che non c’è di peggio di una democrazia che può diventare dittatura di una “maggioranza” di cretini !!

CASSESE COME MAI LO DICE SOLO ORA! Infatti, ma se non sbaglio lei era contrario al quel referendum. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo