Dalla separazione delle carriere alla riforma della custodia cautelare, dalla Severino alla responsabilità civile dei magistrati. Su questi punti bisogna lavorare, anche per cercare di invertire una tendenza culturale che, ormai da trent’anni, si sta stratificando nel Paese. La presunzione d’innocenza prevista dalla Carta deve tornare a essere il principio cardine che regola il nostro ordinamento giudiziario. #RobertoGiachetti

E purtroppo non è finita…no non e finita.Un’altra onda sovranista e conservatrice sta montando.

Ho paura che alla prossima cambieremo solo sigla: apriamo bli occhi.Questa è la verità , ma ricordiamoci che il popolino italiano ha meritato tutto ciò…..e ancora capiterà il peggio.

Pagheremo pian piano l’errore di aver messo il paese in mano a degli imbecilli. Gran parte dei miliardi in arrivo coprono spese inutili, di propaganda… volute dal governo più cretino che lo stato italiano abbia mai avuto.

RDC, Navigator, cashback, lotteria degli scontrini, quota cento e bonus a gogo….. sono una rovina…

Chi sono gli imbecilli che hanno ideato questi sprechi? Sono quelli che che pensavano di tappare i buchi con altri buchi… e sono,purtroppo, ancora tutti li e dobbiamo tenerceli per chissà quanto tempo..

Dopo la fuga dal lavoro di statali, medici e infermieri con quota cento… oggi chi ha 60 con 40 di contributi si vedrà costretto ad aspettare altri 7 anni. Chi ha la carta di credito riceverà premi e rimborsi, la cifra irrorata supererà di gran lunga l’ammontare totale di quanto scontrinato all’uopo a livello nazionale. Il RDC paga chi non lavora e i bonus tolgono soldi all’economia reale.

Pagheremo tutto con gli interessi.

ORA! Tanti applaudono Renzi speriamo che lo faranno alle urne e non si facciano travolgere da inutili allettamenti.

E non è finita… Un’altra onda sovranista e conservatrice sta montando. Ho paura che alla prossima cambieremo solo sigla: apriamo bli occhi. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo