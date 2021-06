” Il governo ha definitivamente approvato l’assegno unico e universale, primo passo del #FamilyAct pensato alla Leopolda e proposto da Italia Viva. Grazie al ministro Elena Bonetti. Bello vedere idee diventare legge e passare dalle parole ai fatti: è politica, non populismo”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter.

L’Assegno Unico e Universale parte il 1 luglio! Finalmente diventa realtà: dal palco della Leopolda ad aiuto concreto per le famiglie.Le idee e il coraggio fanno la differenza anche in Politica.Avanti così questa è fare vera politica risolvere i problemi del paese non guardare i sondaggi.

Con l’assegno per i figli diventa realtà il primo pezzo del Family Act. Il Presidente Draghi lo aveva promesso e oggi a vincere è l’Italia, con una politica di visione e di investimento nelle nuove generazioni. E’ un impegno chiaro che le famiglie italiane avevano atteso per anni e che finalmente riconosce il valore che ogni bambina e ogni bambino hanno nella vita di tutta la nostra comunità.

Famiglia: Renzi, ‘con assegno da parole a fatti, questa è politica, non populismo’ ultima modifica: da

