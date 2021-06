Gaia Tortora a Piazza Pulita ha dato una lezione di civiltà all’Italia, ha detto parole chiare e nette contro un’informazione, per fortuna non tutta, che va a braccetto con certa politica sguazzando nell’humus di una democrazia decomposta, pronti a ferire, con un mix di giustizialismo maleodorante e ferocia nei confronti dei diritti individuali, le persone.

Gaia ha detto senza tentennamenti che nessuno può sentirsi assolto rispetto al massacro quotidiano di innocenti fino a prova contraria, e non di colpevoli non ancora beccati, lo ha fatto guardando in faccia Antonio Padellaro e Barbara Lezzi, due esempi di questo degrado civile.

In collegamento anche Simone Uggetti, vittima di questa gogna mediatico-politica. E quando Gaia Tortora ha ricordato ai suoi interlocutori che basterebbe un condizionale in più, una foto in meno sbattuta in prima pagina, ho solo visto smarrimento in Padellaro e Lezzi. Non pentimento. Smarrimento e silenzio.

Finalmente una giornalista che sa vedere la realtà, un’altra è Maria Teresa Meli aggiungo. E finalmente si e’ visto perche’ non vengono invitate persone che possono dare lezioni a questi personaggi, vedi quelli citati, padellaro poi, ha un odio viscerale contro RENZI dato dalla sua invidia , in quanto, piu’ superiore.Padellaro & c. del suo giornalaccio, come Lezzi & c. del suo 5s, avrebbero dovuto vergognarsi entrambi esperti di fango, cattiveria e odio.

Alle parole di Gaia, Padellaro pareva cadesse malamente dal però, avendo la faccia di chiedere “dove,come,quando..”si fosse verificato ciò che il suo giornale ha come proprio e unico distintivo:la gogna per chi prende di mira e la bontà per.i passati governi che hanno il coraggio di valorizzare rispetto all’attuale!!!È tutto detto.

Finalmente una giornalista che sa vedere la realtà, un’altra è Maria Teresa Meli aggiungo ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo