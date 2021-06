Io mi chiedo come si può votare un personaggio come barbara lezzi non sa nulla e dice solo banalità e spesso come i pappagalli ripete senza sapere cosa dice.Per non parlare di Dibattista.

Questo succede quando parlano persone particolarmente ignoranti, che salgono in cattedra solo perché parlamentari, come se la qualifica di parlamentare li rendesse di colpo edotti. Del resto la ragazza non è nuova a pestate gigantesche.Buffoni ed incapaci, presuntuosi fino al midollo, hanno fatto più danni di quelli che loro stessi immaginavano rovinando il paese. E adesso le scuse? Avrebbero dovuto pensarci prima…