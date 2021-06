“La federazione del centrodestra non va da nessuna parte”

Per il politologo Angelo Panebianco “nel centrodestra non c’è un assetto chiaro, manca una figura forte. Meloni e Salvini sono equivalenti. E la Lega in Europa deve trovare una nuova collocazione”

Se è per questo caro Panebianco la Meloni non prende voti al nord e nemmeno sono sicura che intercetterà quelli dei 5 stelle. Inoltre mi stupisce che un gionalista esperto come Panebianco dia tutta questa importanza a dei sondaggi che sono solo virtuali visto che non si voterà fino al 2023 e due anni sono lunghi. Comunque da certe reazioni noto con piacere che la paura fa 90 speriamo che l’elettore ITALICO capisca la sittuazione, Mi sa tanto che se Atene piange, Sparta è disperata, ITALIA VIVA& LIBERAL RIFORMISTI VINCE, il problema per quelli come il Dr. Panebianco che si agglomeri una maggioranza politica, leggermente diversa dai loro voleri. Quì non si gioca a pallone caro Panebianco,Invece i giallorosi da quando è arrivato il number ONE DRAGHI come allenatore già hanno vinto lo scudetto ? MA IL MERITO E DI RENZI, SE SI ASPETTAVA I GIALLO ROSSI (GRULLI+PDEMENTI) cera ancora CONTE e saremmo falliti. Ottimo giornalista ma questa volta l’ha fatta proprio fuori dal vasino, si concentri e prenda la mira…La prossima volta ci azzeccherà, nel vasino…Come ha già scritto … E Draghi decidere le sorti di salloni-mevini. Quello che proccupa sono gli scranni in meno a sinistra, no quelli in più a destra. Onestà intellettuale imporrebbe dire pane al pane e vino al vino!

Sono manovre che servono ai parlamentari ad assicurarsi l’elezione nella prossima legislatura. Questi politici sono ormai completamente staccati dai cittadini, vanno per conto loro, non si curano di chi li ha eletti, pensano solo ai propri interessi.

Si voterà tra due anni. Tanta certezza non c’è. Anzi, è probabile che la destra radicale finirà per sfracellarsi.Qualcuno è sicuro che andrà così. A sx&cs ci sono persone di un certo spessore politico e che lavorano per rafforzare la coalizione.

A dx due personaggi di infimo livello, che hanno seguito come potrebbero averlo un calciatore e una soubrette, ma che quando aprono bocca fanno cadere le braccia, e in più in balia di un Berlusconi palesemente sul viale del tramonto.E con le salme non ci fai nulla, per questo meloni e salvi nicchiano, è una fase di attesa.

