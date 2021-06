Calenda: “Con il Pd, Sala e Carfagna può nascere il fronte repubblicano che sfida e batte i populisti” Senza le idee di Renzi, calenda, pd e tutto il resto fanno ridere. Ovviamente come mia abitudine prima di commentare leggo e ho letto anche quest’ultimo capoverso che riassume il limiti del Calenda pensiero: “Il Pd dovrebbe essere il perno di questa operazione, a patto che smetta di fare battaglie solo simboliche, staccate dalla realtà, e di insistere a cercare un’alleanza con il M5S. Ecco, sono convinto che da un lavoro comune fra me, Letta e Carfagna verrebbe fuori un’Italia riformista e pragmatica che farebbe bene al Paese”. Se davvero pensa che il Pd potrebbe essere il “perno” a Calenda non rimane che una scelta coerente, rientrare nel Pd.Il problema non è il rapporto tra Calenda e Italia Viva ma la sua visione subalterna da fanalino di coda. Certo “L’idea di CALENDA è quella di costruire un fronte repubblicano che riunisca il Pd, i centristi di Fi ostili alla Lega e una forza liberaldemocratica, che va aggregata, formata da Azione, +Europa e Italia Viva. In aggiunta ai Verdi rifondati da Sala e Muroni. Insieme potremo andare casa per casa a riprenderci i voti finiti ai sovranisti e ai populisti”…. ma non può essere il Pd, partito che ha smarrito la sua missione, il perno di un progetto liberal democratico. Macron in Francia non ha costruito il suo progetto di governo chiedendo il permesso ai socialisti.

CALENDA: Così giusto per rinfrescargli la memoria qualcuno spieghi a Calenda che Draghi, Figliuolo, Cartabia ecc. sono al Governo grazie a Italia Viva.

Qualcuno gli spieghi che sempre grazie a Renzi, il 5 Settembre 2019 al governo non ci sono andati Salvini e Meloni, quando invece gli strateghi Calenda e Zingaretti auspicavano elezioni anticipate.

Qualcuno spieghi a Calenda che i parlamentari di Italia Viva saranno determinanti per l’elezione del Capo dello Stato, così come i riformisti sono stati determinanti per l’elezione di Mattarella.

Qualcuno spieghi a Calenda che ora è prioritario costruire il polo riformista e liberal democratico, alternativo ai due populismi di destra e sinistra.

Polo aperto a tutti i sinceri riformisti liberal democratici senza ridicoli settarismi e personalismi.

Qualcuno, ma uno bravo, spieghi a Calenda che le piccole invidie e i complessi di inferiorità andrebbero trattati separatamente, magari in psico analisi.

E qualcuno spieghi a Calenda che nonostante le manovrine di Calenda, i sinceri riformisti lealmente lo voteranno alle comunali romane.

Calenda “resterà” un sogno di mezza estate! Eletto con il PD, si candida contro il PD, e desidera avere appoggio e voti dal PD: o pensa di essere un” alieno” oppure é talmente presuntuoso che rasenta la ” stupidità umana”!

Applausi! Tutto questo è stato fatto da Renzi, calenda e gli altri gufi.. Calenda ha dato contro Renzi senza pausa su tutto. Ma se non fosse per Renzi,… Calenda, e tutti gli altri, che ora si riconoscono in Draghi, non potrebbero riconoscersi perché se c’è il governo draghi e una possibilità di un centro liberale riformista è dovuto solo e solamente al grande, intelligente, machiavellico lavoro di Renzi… E loro però hanno gufato.. E spesso gufano ancora, contro….Purtroppo mi convinco sempre più che Calenda e’ persona inaffidabile.Vorrebbe i voti di IV ma poi nulla avere a che fare con Renzi. E Italia viva dice di appoggiarlo nonostante lui continui a sparare cavolate, è chiaro che lo continuerà a fare! Forse fargli presente che se non rispetta Italia viva non lo si appoggerà??? No?? Secondo me lo gratifichiamo troppo. Questa persona non fa che sparare a zero su di noi, con una superiorità dovuta chissà a cosa. Quali sono i suoi presunti meriti?

OK: CALENDA sarà un futuro bravo SINDACO di ROMA, ma deve imparare a rispettare CHI lealmente lo appoggia, e mantenere una dignità di serietà politica maturata nel Governo RENZI poi passato a GENTILONI…

