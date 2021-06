Guglielmo Epifani morto: l’ex segretario della Cgil aveva 71 anni

La scomparsa di Guglielmo Epifani provoca innanzitutto dolore. Un grande leader protagonista del sindacato e della sinistra. Una persona perbene che, senza urlare, ma con la passione e l’impegno, sapeva creare lo spazio per le sue idee. Guglielmo Epifani è stato un sindacalista e un politico di cui il nostro Paese avrà memoria. Ed è stato anche Segretario del mio Partito, il PD, in un momento difficile. La notizia della sua scomparsa mi addolora profondamente. Aveva un legame speciale con l’Umbria e spesso trascorrevamo del tempo a parlarne, in Parlamento. Alla sua famiglia le mie più sentite condoglianze. Per tutta la comunità del centrosinistra è una grave perdita. Con la morte di Guglielmo Epifani il sindacato e la politica italiana perdono un signore. Un signore che si dimostrava tale anche e soprattutto quando capitava di non essere d’accordo con lui. Un pensiero commosso alla moglie e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.

Addio a Ettore Guglielmo Epifani, morto a 71 anni. Nato a Roma da genitori campani, l’ex segretario generale della Cgil dal 2002 al 2010, dall’11 maggio al 15 dicembre 2013 fu segretario del Partito Democratico.

Partito che aveva lasciato nel 2017: dal 2018 era deputato di Liberi e Uguali. Secondo quanto trapela da ambienti parlamentari, era stato colpito da un’embolia polmonare circa una settimana fa. Ricoverato d’urgenza, l’ex sindacalista sembrava aver stabilizzato il suo quadro clinica, ma nelle ultime ore i parametri sarebbero peggiorati. Epifani lascia la moglie Giusi De Luca, medico dirigente dell’Inail. La carriera sindacale in Cgil e politica

Primo socialista a guidare la Cgil, si era laureato in Filosofia alla Sapienza di Roma con una tesi su Anna Kuliscioff. Iniziò la sua carriera di dirigente sindacale nel 1979 con l’incarico di segretario generale aggiunto della categoria dei lavoratori poligrafici e cartai. Vice di Sergio Cofferati dal 1994 al 2002, divenne segretario generale della Cgil fino al 2010. Alle elezioni politiche italiane del 2013 venne candidato alla Camera dei deputati come capolista del Partito Democratico ed eletto deputato. L’11 maggio 2013, in seguito alle dimissioni di Pier Luigi Bersani, fu nominato segretario del Partito Democratico fino alle elezione a leader dem di Matteo Renzi il 15 dicembre seguente. Il 25 febbraio 2017 seguì Bersani nell’addio al Pd Movimento Democratico e Progressista (qui l’ultimo intervento alla Camera, il 20 maggio scorso).

Il ricordo del sindacato e della politica

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in seguito alla notizia della sua scomparsa. «La sua è una mancanza molto grave. Guglielmo ha dato la vita per il sindacato e il suo lavoro rimarrà da esempio», ha detto Maurizio Landini, attuale segretario generale della Cgil. «Uomo forte, gentile, colto, paziente e intransigente. Un dolore per tutti noi, e siamo tanti, che ti abbiamo voluto un grande bene», ha scritto su Twitter Dario Franceschini, ministro della Cultura. «Sconvolge e addolora la sua scomparsa. Un signore della politica come ce ne sono pochi», ha detto in una nota il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone. «Con lui ho condiviso tre anni in Parlamento tra i banchi del gruppo. Una persona colta e rigorosa, con cui anche quando abbiamo avuto divergenze era sempre piacevole confrontarsi», è stato il ricordo del segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. «Con la morte di Epifani il sindacato e la politica italiana perdono un signore. Un signore che si dimostrava tale anche e soprattutto quando capitava di non essere d’accordo con lui», si legge nella nota del leader di Italia Viva Matteo Renzi. «Salutiamo con grandissimo dolore Epifani, autentico e appassionato antifascista. Una persona perbene», è l’ultimo saluto all’ex leader della Cgil dell’Anpi.

Letta: «Un ruolo fondamentale anche come leader del PD»

«Esprimo profondo cordoglio di tutti i democratici e democratiche alla moglie. Ricordo il ruolo fondamentale che ha avuto come leader Pd, in un momento difficile», ha aggiunto il segretario Pd, , annunciando la sospensione della riunione in corso con i sindacati. «Gentile, rigoroso, colto, appassionato, sempre disponibile a battersi per una società più giusta. Il sindacato, la politica, il Paese perdono un protagonista», ha scritto su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Renato Brunetta: «Compagno di tante battaglie. Collega deputato, gentile, serio, equilibrato, ha speso la sua vita da una parte sola: dalla parte dei lavoratori». La scomparsa di Epifani «lascia un grande vuoto. Era un riferimento del mondo sindacale, della sinistra, del nostro partito. Una persona dotata di grande umanità, capacità di ascolto e spirito di servizio sincero», ha aggiunto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

«Ha speso la vita per i lavoratori e le lavoratrici»

A ricordarlo anche la deputata del Pd, Laura Boldrini: «Mi mancherà, e mancherà a tante e tanti di noi. Ha speso la sua vita a sostegno di lavoratrici e lavoratori». Una perdita per l’intero mondo del lavoro riconosciuta anche dall’ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti: «La sua scomparsa è un dolore che riguarda in primo luogo il mondo del lavoro e la politica delle sinistre, ma soprattutto le lavoratrici e i lavoratori… Un compagno con cui abbiamo militato e nei confronti del quale i dissensi che ci sono stati nel percorso non hanno mai fatto venire meno solidarietà e vicinanza». Profondamente colpito anche Massimo D’Alema: «Con lui ho condiviso tanti anni di impegno, ammirando sempre la sua partecipazione intelligente e la correttezza con cui ha interpretato il suo ruolo nella politica e nel sindacato». La scomparsa di Epifani «lascia un enorme dolore e un vuoto in tutti noi», affermano in una nota i deputati M5S in commissione Lavoro. «Apprendo con tristezza della improvvisa scomparsa di Epifani, storico leader del sindacato e della sinistra», il commento su Twitter del leader della Lega, Matteo Salvini. «Eravamo su posizioni politiche diverse, ma ho sempre apprezzato la sua passione e la sua competenza», ha concluso la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

