La grande corsa al centro che obbliga i moderati a ripensarsi

Ha ancora senso scommettere sull’anti populismo quando i partiti populisti hanno messo in soffitta buona parte del proprio populismo? La scelta federativa di Lega e FI suggerisce al Pd e al centro una rivoluzione. I test delle città.

Il problema è evidente: ha ancora senso ragionare sul centro quando tutta la politica si sta spostando verso il centro? Tra gli effetti più interessanti prodotti dal governo Draghi ce n’è forse uno più gustoso degli altri che riguarda una nuova e gustosa geometria che merita di essere registrata. Quell’effetto ha a che fare con una incredibile trasformazione della politica che è stata incentivata dall’arrivo a Palazzo Chigi dell’ex presidente della Bce e che ha portato tutti i più importanti partiti italiani a chiedersi cosa fare per dimostrare di essere i più adatti a rappresentare il profilo di elettore più ambito del paese: il moderato. Succede così che il M5s, per essere all’altezza dei tempi, scelga di affidare la sua guida a un leader non estremista, come Giuseppe Conte, che non ha neppure in tasca la tessera del M5s. Succede così che Luigi Di Maio, per costruire già oggi una leadership alternativa a quella futura di Conte, decida di fare l’impossibile e di offrire cioè al M5s, attraverso l’abiura della gogna, un profilo ancora più moderato e per così dire più draghiano rispetto a quello di Giuseppe Conte.

