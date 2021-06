L’ex premier e ora capo politico in pectore del Movimento parla dopo la rottura ufficiale con Davide Casaleggio. “Non rinunceremo alle nostre battaglie e non ci saranno più no pregiudiziali”

Conte e il M5S e tornato: “Non sarò un uomo solo al comando”. E sul governo Draghi: “Disorientati da alcune scelte ma lo sosteniamo”

Due quesiti, il primo, condividerà, spiritoso…ma se il movimento è tornato, vuol dire che era andato via! per me non c’è mai stato ..mi avesse avvisato avrei vissuto quel periodo con maggior tranquillità per il futuro.Secondo, contro la casta sarà dura….una definizione di casta?Sa, degli oltre cento vostri fuoriusciti, non mi risulta che qualcuno abbia abbandonato la politica, ed i tanti soldini a fine mese che questo comporta, per tornare a fare il ..niente..che faceva prima. A casa mia questa è la casta.

“Disorientati da alcune scelte ..CERTO LUI RIMANDAVA SEMPRE CON I VEDREMO STUDIEREMO FAREMO VALUTEREMO ” SI QUESTA RESTERA NELLA STORIA.

Giustissimo considerare le qualità di un politico anche se di area diversa da quella in cui si crede. Per questo motivo non si comprende perchè, dal verso opposto, le critiche a Conte & C. siano “attacchi biliari”.Non era nel governo Conte che si voleva: – vaccinare nelle costose ed inutili primule? – comprare mascherine con estrema urgenza …. tramite complesse strade traverse con ditte italo-cinesi in odor di mafia (Arcuri & Benotti) e conseguenti mascherine taroccate? – bloccare in casa un’intera nazione (usare la metro sarebbe stato tragicamente pericoloso) ma non requisire taxi per portare i bisognosi, bus privati per scolari ed operai, scuole private per ridurre il concentramento in aula? Disorientati da alcune scelte.Queste sono le selte mi disorientano. Aria fritta. E già comincia a scaricarsi di responsabilità. Manco ha il coraggio di candidarsi al Parlamento. Non andrà lontano.

HA DETTO CONTE IN CHIUSURA: Come sempre noi Grillodestromani lavoreremo per il bene del Paese. Mah, adesso chi glie lo dice che il bene del Paese sarebbe stato che i Grilli non ci fossero stati negli ultimi 10 anni. Sarebbe stato un bene Paese enorme, incalcolabile. Ecco, quello sarebbe pure il bene Paese nel futuro.

Per il resto visto che la Gente si è accorta di tutto e da quanto risulta al Nord dove non si riesce a trovare uno che vota Grilli ed al Sud MOLTO meno della metà di prima, nonostante che in Parlamento siano ancora un numero sterminato assurdo, ecco che i GrilloConte si saranno detti: qui ci mandano tutti a casa, come la rimediamo? Mah, visto che pure i loro cugini Ultradestromani, con i quali hanno messo in piedi il governicchio peggiore di tutti i tempi, a Destra non ce li vogliono, adesso bisogna prima rimangiarsi tutto, proprio tutto, poi cominciare a scopiazzare in tutto il PD, proprio in tutto, mentre Conte si deve esser detto: Però, certo che quel Renzi e quelli di ITALIAVIVA ne sapevano davvero più di tutti: vediamo alla moviola tutto quello che dicono e che dicevano.

Pensa Te, volevano insegnare a Operai Impresari Professionisti Artigiani Esportatori Economisti Intellettuali Insegnanti. Volevano aprire il Parlamento come una scatoletta e chissà se sapevano chiudere la porta di casa. Prendi per esempio un semplice Commercialista di piccole aziende oppure un semplice Ragioniere di una piccola azienda che vive ogni giorno immerso nelle difficoltà del LavoroVero: quante cose potrebbe insegnare a Conte e Grillini? Con una Italia da recuperare in tutto, per quanto ancora Ultradestromani e Grillodestromani?

PS: Ma questo ennesimo allungare il brodo pentastellato, rallenterà o accelererà il processo di estinzione del movimento? Per me, nonostante le buone intenzioni di Conte, lo accelererà. Per potersi riprendere dovrebbe contrastare le decisioni di Draghi, e non lo farà. Dovrebbe rispolverare i vecchi temi oltranzisti del movimento, e, causa fuoriuscita dei duri e puri, non lo farà. Dovrebbe proporre personalità con evidenti capacità di coesione interna e attitudine al risultato, e, non avendone a disposizione, non lo farà. Dovrebbe collaborare attivamente coi partiti ora al governo, ma dovendo barcamenarsi tra i verdi ed i rossi, e non sapendo tra Scilla e Cariddi quale approdo possa essergli migliore, non lo farà.Da buon avvocato potrebbe ritentare una riforma della giustizia, ma per farlo dovrebbe comunque ripartire dalla schifezza proposta da Bonafede, per non sancirne l’inadeguatezza a suo tempo avallata, e visti i tanti punti deboli, non lo farà .Insomma, per come è messo il movimento ha poca possibilità di fermare la dissoluzione.Ah, dimenticavo, ci sarà probabilmente un contromovimento, coi puristi della prima ora a dargli una spinta e fargli prendere velocità, o si arriverà anche al termine della pazienza di Letta…..Insomma, credo che il meteorite impatterà sulla crosta stellata prima del previsto.

L’ex premier e ora capo politico in pectore del Movimento parla dopo la rottura ufficiale con Davide Casaleggio. “Non rinunceremo alle nostre battaglie e non ci saranno più no pregiudiziali” ultima modifica: da

