Vi siete ricordati di imbiancare? Cambiare non significa annullare quello che si è stati. Anche l’evoluzione è un cambiamento, un normale processo di crescita,che nella setta non cè.

M5S, Crimi: “La nuova casa è quasi pronta.Ieri l’associazione Rousseau ha consegnato al Movimento la lista. Il capo politico reggente: “In tempi rapidissimi sarà disponibile anche l’interfaccia web”

Crini! fai veramente morire dalle risate!! Conte è stato tolto per salvare il paese, a nessuno interessa del futuro, già scritto, dei populisti!

Nell’era della rete universale, del cloud, del tutto in tempo reale questi sono ancora al trasloco coi cartoni.Mah..Quando sono i fatti a parlare e le chiacchiere stanno a zero!.Vi siete ricordati di imbiancare?

Nel governo Conte II c’erano molti ministri letteralmente incapaci, ne sono ancora rimasti alcuni ed altri sono stati sostituiti.

Resta il fatto che il PdC è il più capace di qualunque altro italiano del settore, altro che Conte, il suo staff tecnico è di 1° ordine, ci sono tre ministri politici nuovi (Giorgetti, Orlando, Brunetta) certamente più capaci dei loro predecessori grillini (Patuanelli, Catalfo, Pisano), sono rimasti al loro posto altrettanto i capaci Bonetti, Guerini, Franceschini, pertanto ritengo che le tre emergenze indicate dal PdR (sanitaria, sociale, economica) già stanno trovando (600 000 vaccinati al giorno, spread a 102, crescita prevista del 5% ) e troveranno sempre più una soluzione migliore nettamente di quelle improbabili del governo Conte!

Ci sono Gelmini, Carfagna, al posto di Boccia e Provenzano? Non vedo grande differenza, anzi in questi giorni sono apprezzate di più persino a “sinistra”!

Purtroppo sono rimasti Di Maio, Patuanelli, ma bisogna accontentarsi, come italiano (non come tifoso piddogrillino e grillopiddino) sono soddisfatto e tranquillo lo stesso!

Le uniche due riforme di “sinistra”, diciamo così giusto per il gergo linguistico ma che in pratica oggi inesistente essendo Letta ex DC doc segretario del PD e la vice vicaria Tinaglia liberaldemocratica, fatte dal governo giallorosso Conte II furono:

1) L’assegno unico universale lanciato fin dalla Leopolda dalla ministra Bonetti di IV e che ieri è venuto a maturazione

2) La regolarizzazione dei lavoratori immigrati nell’agricoltura, pesca… della ministra Bellanova di IV.

Nonostante le avversità burocratiche fatte introdurre dal DESTROIDE M5S, vi furono 200 000 domande su più di un milione attese, di queste sempre per questioni burocratiche solo circa 30 000 sono state esaudite, nell’indifferenza del sostituto di Bellanova il grillino anti immigrati Patuanelli.

Letta invece di inseguire chimere propagandistiche (voto ai sedicenni, ius soli) irrealizzabili nell’attuale legislatura, perché non fa qualcosa veramente di “sinistra” adoperandosi realisticamente per INTEGRARE questi lavoratori, sottraendoli allo sfruttamento e lavoro in nero, sollecitando di sbrigare più velocemente le domande?

Vi siete ricordati di imbiancare? Cambiare non significa annullare quello che si è stati. Anche l’evoluzione è un cambiamento, un normale processo di crescita,che nella setta non cè. ultima modifica: da

