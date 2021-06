Questa volta Renzi non c’ entra, come la precedente d’altronde. Questa volta stai traballando e non poco; a Roma Gualtieri corre il rischio di non andare neanche al ballottaggio, Torino non va meglio, a Bologna pur di non sostenere una lista che ha ottime possibilità ma l’indipendente Isabella Conti che ha la grande colpa di aver frequentato la Leopolda, siete orientati al duo composto dal “giovane vecchio” Lepore sostenuto da uno che ha perso la carta d’identità ; l’81enne Prodi. Napoli poi resta un grande mistero.

Ma è possibile che l’uomo dietro la tenda sia pronto a sacrificare il pd per la sua smodata speranza della presidenza della Repubblica.

È pur vero che le chiavi della cassaforte sono in mano a lui, a voi ex compagni non è rimasto neanche un mimimo di dignità ??????

Accozzaglia di poltronari, inciucisti. Ci hanno tradito tutti, compreso il Professore che si fa vivo solo per dire cavolate e si ostina a non andare ai giardinetti invece di occuparsi di politica. Avevamo creduto nel PD veltroniano, ci siamo accorti subito di aver sbagliato. Avevamo riacceso le speranze con Renzi, ma il nauta vignaiolo non avrà pace fino a che il PD non sarà evaporato. La dignità l’hanno persa unpo’ alla volta da quando Renzi è uscito definitivamente dal PD. Letta persona rispettabile, ma gli manca quel carisma che un leader di partito dovrebbe avere per dare vigore al partito, e poi è troppo rancoroso e questo è un grosso difetto.

PER CHI SUONA LA CAMPANELLA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo