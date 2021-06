Il Movimento di Conte ha un problema: è senza un quattrino.Si spiega anche così l’esigenza di non perdere altri parlamentari. L’obolo da mille euro conta.

Se fossi un eletto che tra 18 mesi si troverebbe col rdc, salvo rarissimi casi, non caccerei una lira da nessuna parte. Succede, quando non sei azienda e non puoi attingere al 2×1000 e ai finanziamenti di Stato…Fra un anno se passera da azienda a partito li prenderanno dove li prendono gli altri partiti, nel frattempo potrebbero anche trovarsi un lavoretto serale, ci sono migliaia di posizioni aperte come camerieri e lavapiatti! poi riaprerà anche il SAN PAOLO! ORA MARADONA! che volete più dalla vita.Piccoli partiti crescono.

E sì, perché alla fine, i caduti dalle stelle, sono andati a finire “a bottega”. E nelle botteghe, Conte o non Conte, se vuoi campare qualche soldo lo devi prendere e spendere.

Ma se nasci peracottaro, se sei vissuto da peracottaro, stai pur tranquillo che peracottaro morirai. Così verranno strangolati dalla stessa corda con cui pensavano di impiccare tutti gli altri! Applaudite ora, ché la commedia è finita!

Il francescano Beppe Grillo con ville megagalattiche diceva ai suoi seguaci in quel di Assisi che per fare politica non servono soldi servono idee. Ad Assisi appunto Grillo in testa e grillini festanti a seguirlo ed osannarlo. La favola del pifferaio magico si è ripetuta con i topi che lo seguono. Ora l’acqua è poca e la papera non galleggia. Non credo che a Casalino daranno gli stessi soldi di quando era portavoce.

Il Movimento di Conte ha un problema: è senza un quattrino.Dovrebbero essere FELICI nella coerenza della loro DECRESCITA

